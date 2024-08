曾提携周星驰杨紫琼 李连杰最佳拍档元奎逝世

(综合讯)成龙12日晚发文透露他的师兄、香港知名武术指导元奎已过世,文中提到“我们一起缅怀已经离开的元奎、元蓉等兄弟姐妹”,让不少人感到惊讶。后来港媒“香港01”获香港电影工作者总会发言人田启文证实,确认元奎两年前因冠病疫情病逝,但基于家人意愿而一直未公开。

成龙在微博晒出元家班65周年纪念大合照,提到他们一群人,都是六七岁就到于占元师父的香港中国戏剧学院,一起辛苦练功、一起挨师父的揍,也一起学到能安身立命的真本事。之后他们陆续进入电影产业,慢慢闯出属于自己的一片天地,出自元家班的七小福也被观众喜爱,更有不少人成为优秀的动作指导、主演、导演,拥有各自的代表作。

成龙(中排左四)12日晚晒出元家班65周年的合照。(取自成龙微博)

然而随着时光的流逝,大家脸上都出现不少皱纹、头发也花白,很多动作也不能再轻易完成。不过“正如洪金宝大哥说的那样,我们这群人,一辈子摔摔打打,上天入地,如今还能健健康康的聚在一起,已经是个奇迹。”

文末成龙提到在这次聚会,大家一起缅怀已经离开的师父、师母、于素秋师姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。也彼此嘱咐一定要珍惜身体,迎接下一次的相聚。

提携周星驰杨紫琼上位

元奎年幼时拜京剧大师于占元门下,与洪金宝、成龙及元彪等人组成“七小福”,60年代末正式加入影圈,身兼导演、演员、动作指导及监制多职。不少巨星都是由元奎提携上位,例如当年他跟刘镇伟合作执导《赌圣》,令周星驰一跃成为票房保证的一线演员,奠定喜剧天王的地位。

他也是李连杰的最佳拍档,除了《方世玉》系列让李连杰获封功夫皇帝,《中南海保镳》、《给爸爸的信》也提升李连杰驾驭文戏的能力。

1998年,元奎应李连杰之邀赴好莱坞,替他设计《致命武器4》的动作场面,之后陆续参与李连杰主演的电影,包括《致命罗密欧》(Romeo must die)、《龙吻》(Kiss of the Dragon)。他也为其他好莱坞电影如《X战警》(X-Men)担任武术指导,并执导Jason Statham(杰森斯坦森)与舒淇主演的《玩命快递》(The Transporter)。

奥斯卡影后杨紫琼也曾与元奎合作,元奎在1985年的导作《皇家师姐》成功将杨紫琼塑造成打女。

元奎曾14次入围香港电影金像奖最佳动作指导,1994年凭《功夫皇帝方世玉》获奖。同时五次入围台湾金马奖最佳动作指导,在1993年和1995年分别凭《功夫皇帝方世玉》和《霹雳火》获奖。