曾提携周星驰杨紫琼 李连杰最佳拍档元奎逝世

（综合讯）成龙12日晚发文透露他的师兄、香港知名武术指导元奎已过世，文中提到“我们一起缅怀已经离开的元奎、元蓉等兄弟姐妹”，让不少人感到惊讶。后来港媒“香港01”获香港电影工作者总会发言人田启文证实，确认元奎两年前因冠病疫情病逝，但基于家人意愿而一直未公开。

成龙在微博晒出元家班65周年纪念大合照，提到他们一群人，都是六七岁就到于占元师父的香港中国戏剧学院，一起辛苦练功、一起挨师父的揍，也一起学到能安身立命的真本事。之后他们陆续进入电影产业，慢慢闯出属于自己的一片天地，出自元家班的七小福也被观众喜爱，更有不少人成为优秀的动作指导、主演、导演，拥有各自的代表作。

成龙（中排左四）12日晚晒出元家班65周年的合照。（取自成龙微博）

然而随着时光的流逝，大家脸上都出现不少皱纹、头发也花白，很多动作也不能再轻易完成。不过“正如洪金宝大哥说的那样，我们这群人，一辈子摔摔打打，上天入地，如今还能健健康康的聚在一起，已经是个奇迹。”

文末成龙提到在这次聚会，大家一起缅怀已经离开的师父、师母、于素秋师姐、元麟、元音、元茹、元奎、元蓉等兄弟姐妹。也彼此嘱咐一定要珍惜身体，迎接下一次的相聚。

提携周星驰杨紫琼上位

元奎年幼时拜京剧大师于占元门下，与洪金宝、成龙及元彪等人组成“七小福”，60年代末正式加入影圈，身兼导演、演员、动作指导及监制多职。不少巨星都是由元奎提携上位，例如当年他跟刘镇伟合作执导《赌圣》，令周星驰一跃成为票房保证的一线演员，奠定喜剧天王的地位。

他也是李连杰的最佳拍档，除了《方世玉》系列让李连杰获封功夫皇帝，《中南海保镳》、《给爸爸的信》也提升李连杰驾驭文戏的能力。

1998年，元奎应李连杰之邀赴好莱坞，替他设计《致命武器4》的动作场面，之后陆续参与李连杰主演的电影，包括《致命罗密欧》（Romeo must die）、《龙吻》（Kiss of the Dragon）。他也为其他好莱坞电影如《X战警》（X-Men）担任武术指导，并执导Jason Statham（杰森斯坦森）与舒淇主演的《玩命快递》（The Transporter）。

奥斯卡影后杨紫琼也曾与元奎合作，元奎在1985年的导作《皇家师姐》成功将杨紫琼塑造成打女。

元奎曾14次入围香港电影金像奖最佳动作指导，1994年凭《功夫皇帝方世玉》获奖。同时五次入围台湾金马奖最佳动作指导，在1993年和1995年分别凭《功夫皇帝方世玉》和《霹雳火》获奖。