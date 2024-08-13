娱乐吃瓜：奥运逢国庆 欧菁仙乐当“驻巴黎鱼尾狮”

《联合早报》记者和人在法国巴黎的欧菁仙，约好在新加坡时间8月11日（星期日）晚上9时做电话访问，那是法国11日下午3时。时间到了，记者收到欧菁仙的短信：“铭铧，马拉松赛在举行，封路，我暂时回不了家。”

访问只好改到12日，奥运圆满落幕，欧菁仙终于有时间好好坐下来做一次巴黎奥运总结。

人在巴黎工作的欧菁仙，拜法国申奥成功，收获了人生第一次的奥运近距离体验。看她在社媒上的分享，感觉她就像只快乐的花蝴蝶。她说，在奥运举行的17天里，巧逢国庆，新加坡官方机构的各种聚会邀约，让她幸运地见到了尚达曼总统和其他官员，以及参加奥运的体育健儿。她也受委为新加坡体育选手做各种社媒宣传，忙得不亦乐乎。另外，她有近百名来自世界各地的朋友都涌到巴黎，让她几乎每天下班后都有应酬和饭局。

17天里处处见惊喜

她笑说：“我平时没有运动，但奥运期间真的每天走很多路，真的在运动，哈哈哈！”她又笑说自己是被安置在巴黎的第三座鱼尾狮，所以国人到巴黎都会找她打卡。

此外，8月10日是七夕，即中国情人节，也是她的阴历生日，8月13日则是阳历生日，可以说所有的喜庆都在8月前后串连起来了，也让她心情大好。

旅居在这座奥运都会，欧菁仙感恩地说，她在17天里面见证许多包含惊喜的事情发生。

第一件惊喜是看到了法国人不同的一面。“法国人喜欢怨天尤人，当年巴黎申奥，很多人都不看好，质疑到时一定给巴黎制造大混乱，不可能成功，可是这一次你感觉得到整个气氛太好，精神太强了。”她说，每一个法国人为了确保巴黎奥运能成功举行，都愿意忍受生活上的一些不便。“我第一次看到大家‘遇到麻烦’还这么快乐，这么团结，这么正能量又这么富创意。”

回家途中遇马拉松赛事

她举之前耽误她回家接受记者电访的原因为例，“我搭地铁回家，出了地铁，还得走段路才能回到家，可是中途在路上遇到封路，因为要让路给马拉松选手比赛。”警察要等一拨人跑过去了，下一拨人还没到前，才会允许公众过马路。欧菁仙只能乖乖地跟着一大群路人，耐心地等候警察指挥。

她说本届奥运马拉松赛有个前所未有的特点，就是奥运选手跑完，报名参赛的法国民众接着出发，跑同一条奥运赛道，让法国人能完全融入到奥运赛项，是很有创意的做法。

第二件惊喜是法国人在环保创意上的发挥。欧菁仙惊叹道：“法国这次的奥运蓝图，为奥运而创建的设施都是可持续的，不像以往奥运城市在运动会过后，就得拆除新建的设施，浪费材料。巴黎不拆设施，所有设施都会留下来给人民使用。”

她说很多运动项目在著名景点前举办比赛，如沙滩排球在埃菲尔铁塔前。“但巴黎没有沙滩，于是他们把铁塔前的草地改成沙地。奥运结束后，人们继续到沙地打排球。”

朱佩嘉马术赛体现新加坡精神

又例如击剑赛在大皇宫博物馆举行，欧菁仙惊叹说，博物馆的屋顶是透明的，白天阳光照射下呈现的是一幅情景，可太阳下山后，比赛开始前，室内灯光亮起，和照射进来的街灯相融，“你会以为你在瞬间被转移到了不同空间！”

第三件惊喜是法国22岁泳手Leon Marchand（马尔尚）平地一声雷横扫四金，成为本届风头最强的法国健儿，欧菁仙也跟法国人一样成为了他的粉丝。

欧菁仙在本届奥运会原本也想亲自到场为羽球代表骆健佑打气，可惜抢不到票，最后只买到击剑、马术、游泳和沙滩排球的门票，不过也因此看到了令她振奋不已的比赛。她的好友朱佩嘉代表新加坡出战马术个人盛装舞步比赛，一出场马匹便被现场的万人观众发出的声响吓到，马儿情绪不安，动作表现也一直被裁判扣分，一度跌到只占总分100分的12分。欧菁仙赞好友朱佩嘉临危不乱，全神贯注应对，终于让马匹冷静下来，最后分数竟然回升到63分。

欧菁仙认为这九分钟的马术表演，体现的不只是运动员的训练和自律，也是新加坡精神的缩影，“新加坡虽然只是个小国，但人民不会遇到小打击就放弃，我们Majulah Singapore（前进吧新加坡）！”

朱佩嘉（左）代表新加坡出战马术，欧菁仙到场打气。（取自艺人IG）

在巴黎首个夏天被热晕

记者阅读许多关于本届奥运的新闻时，因为孤陋寡闻，很意外地发现巴黎甚至法国和一些欧洲国家，夏天时无法开冷气，因为当地根本没有装置冷气机。

对此，欧菁仙笑说：“记得来法国的第一个夏天，温度是摄氏38度，我中暑晕倒！后来家里装了三架风扇！”她接着解释：“法国一年只有8月是酷热，一下子就过了，所以每逢夏天，法国人都冲去晒太阳，一整年都很冷，根本无须装冷气。暖气倒是必须，因为冬天真的冷死人！”

加拿大天后Celine Dion（塞利娜迪翁）之前屡传重病，久休后复出献给了巴黎奥运开幕，再成为全球焦点。欧菁仙表达欣赏之余，重提1996年她与林明伦一起主持当年亚特兰大奥运特备节目的趣事：林明伦误以为Celine Dion是两个人，让她笑到滚地。

记者问她，奥运结束了，是否轻松了？她说：“接下来是残奥开始，我被委任多多宣传比较少人认识的新加坡残奥运动员，请继续关注我啊！”

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