朱一龙遭设局酒吧卖唱被劝酒 导演道歉：本想给惊喜

（综合讯）百花奖影帝朱一龙近日宣传新电影《负负得正》，却有一段影片在网络上疯传，朱一龙疑似被经纪公司的人给骗去酒吧唱歌，还被频频劝酒。朱一龙本人回应媒体时称“那个Livehouse稍微有点意外”，令粉丝心疼。 《负负得正》导演温仕培则在12日在试映会现场公开道歉。

流传的影片中透露，朱一龙被骗到酒吧唱歌，并且在台下笑声、尖叫声下被迫一再喝酒和唱歌。影迷曝光影片时，配文写道：“离谱吧，一个为了拍戏连春晚都能拒绝的百亿影帝竟然被片方和经纪人私自收钱以粉丝映后见面会的名义骗到酒吧唱歌，被下面酒鬼起哄调笑‘来一个、来一个’。”因此片方与他的经纪人李婵皆被网民怒批。

朱一龙回应中国媒体时说，七夕情人节（10日）在成都宣传电影，电影结束后想做一个映后活动，但是到了那个现场才发现不合适，但是已经有影厅的观众到了现场，临时取消也不合适，所以就唱了几首歌。

《负负得正》导演温仕培（左一）则在12日在试映会现场公开道歉。（微博截图）

《负负得正》导演温仕培与朱一龙12日共同出席试映会，导演解释，当时活动本想借七夕特殊的夜晚，做些不一样的事情，“想说给大家惊喜做快闪的活动，但实际上过程宣发团队有些沟通上、执行上的困难，但是可以跟大家保证，这绝对不是一次商业的行为，也想替宣发团队，跟大家跟所有关心电影、支持朱一龙的粉丝道歉，对不起”。

朱一龙接着说，“这件事情没有那么复杂”、“大家都是拧成一股绳希望这个电影更好，然后希望有更多的观众能看到这部电影，我也挺好的”，让粉丝们安心。