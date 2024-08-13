《暴君》化身冷血佣兵 车胜元因导演才接演

演技派男神车胜元因导演才接演《暴君》，化身冷血佣兵，和暖男专业户金宣虎梦幻合体。

《暴君》讲述一群在韩国政府工作的疯狂科学家，多年来看到自己的国家被外国势力压制，因此决定研发一种新型病毒，让他们足以和世界上最强大的国家平起平坐。这项研究被称为“暴君计划”，研究中的病毒具有无限的潜力来促进人类文明的进步。然而，他们却意外被美国的情报机构发现，并要求他们交出所有实验样本。双方人马也为了各自利益不顾一切的开始争夺这些病毒。《暴君》将于星期三（8月14日）在Disney+独家播出。

车胜元：剧中大量动作戏

车胜元接受媒体访问时透露，如果不是因为导演朴勋政，他可能不会考虑接演这部剧。“当我第一次读到剧本时，就在想这些画面会如何呈现在屏幕上，看到朴勋政的名字，并知道他在《魔女》系列中出色的表现，我相信他能够为这部剧集的原创性和吸引力加分。”

车胜元剧里饰演负责铲除“暴君计划”的冷血佣兵“林上”，他说第一次读到剧本时，想把林上塑造成一个具有极端对比性的角色。“他的生活看似平凡，但同时又非常不同寻常。他看起来很害羞和被动，但却非常暴力。他看起来年老和疲惫，但又非常灵活。”

剧中车胜元也有一些较复杂的动作特技，为了这些动作戏，他必须与特技团队进行大量练习和协调。他也说林上需要携带的枪支非常重，所以花了很长时间才能舒适地掌握这些武器。

领导人“崔局长”是金宣虎一直梦寐以求的角色。（取自互联网）

金宣虎：觉得剧本非常有趣

金宣虎说第一次读到剧本时就觉得非常有趣。“尤其是‘崔局长’这个角色，是我一直梦寐以求的角色，和我之前所饰演的，大多数轻松愉快的角色不同，所以很想看看自己能否接受这个挑战。”

这也是金宣虎继《贵公子》后，二度与朴导合作，他说导演设定的角色都有很鲜明的个性，各有各的故事背景，最终互相交织在一起，这些角色推动故事发展的方式非常有活力。

被问起与其他演员合作的感觉，金宣虎则说非常兴奋能有机会和车胜元合作：“他是我非常尊敬和欣赏的演员，他在《乐园之夜》中的表现十分出色。我从他身上学到了很多，无论是身为一名演员，还是为人处事上，他教会了我如何在片场营造正面有趣的氛围，以及在引领戏时如何集中精力。这次合作后，我更加崇拜他了。我也很欣赏刚于的演技，这次合作后，我们成了朋友，他也待我像弟弟一样。”

新演员赵允秀：从车胜元身上学到很多

新兴演员赵允秀觉得非常不真实，能和一直欣赏、经验丰富的演员一起拍戏，她说：“仿佛在电视上看到他们一样，我和胜元有很多动作戏，他给了我很多宝贵的演技建议。他总是热心地分享他的经验，帮我提升表现。与他合作的过程中，我学到了很多东西，也更加敬佩他的专业精神。”

金刚于：整部剧非常刺激

这也是金刚于继《贵公子》后，再次与朴导合作，他觉得这部剧与导演之前的作品有所不同，有着独特的元素。“剧里的每个角色，在某种程度上都是反派。每个角色都有自己的意图，才导致为了掌控计划而展开血腥争夺。这其中包含了心理游戏、身体对抗和枪战等，提供了全面的观影体验，整部剧都非常刺激。”