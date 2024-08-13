《乐园》票房慢热 蔡导：观众对国产片信心不足

本地方言电影《乐园》五天票房逾15万，票房慢热，导演蔡於位叹说，本地观众对国产片信心不足！

方言片《乐园》是一部描绘父女情的温情电影，片中刻画生死无常，部分情节颇为催泪，《乐园》片中无论是李国煌或俞宏荣的演技都做到非常接地气，细腻感人。

《乐园》被列为PG13影片，于本月8日国庆佳节黄金档出击，截至星期二（8月13日）通过28个拷贝放映了五天，取得15万票房。

《乐园》导演蔡於位星期一（12日）晚上受访告诉《新明日报》，这是他个人执导的本地电影中，开画票房最好的一部，成绩令人感到非常鼓舞。

但隐忧也来了，即便可列为他个人电影“最好”票房的影片，环顾整个电影市场走势，这部影片仍显得“慢热”。

对于《乐园》期待值比较高的於位说：“任何一部电影，观众如果不是在一两个星期之内进戏院支持，影片也会很快下画，到时无法带起票房了，这就很可惜！”

於位见到《乐园》在社媒上一片好评，只是与本地观众的入场欲相比，似乎未达到正比。

“《乐园》票房不能说不好，但希望可以更好，或许，本地观众对于国产片都抱观望态度吧，大家都在等看放映后的口碑，见到口碑很好很热烈，才考虑要不要掏钱买票看戏，不像是一些海外大片，毫不犹豫就买票入场。”

本地有电影人这么说过，拍电影必须目标清晰，要攻影展？还是抢票房？两者择一，再决定影片要走的方向；两者兼得不是不行，但希望赢得奖项连连，又能卖个满堂红的电影其实并不常见。

海外影展赢奖 导：是温情片非艺术片

所以，在海外影展赢了好些奖的《乐园》导演於位免不了营销一下自己的新片，向观众喊话：”《乐园》绝对不是艺术片，它是一部非常容易看得懂的温情片，希望观众能多给一点机会，支持这部电影。”

放眼本地电影市场趋势，除了梁志强拍的商业片，其他本地电影人似乎皆踩在钢丝上，一步一惊心，也不知道什么时候，稍不留神就会坠下，因此也不敢轻举妄动，拍电影烧钱沦为炮灰，这导致国产片产量日益减少。

即便如此，《乐园》逆行而上，於位还是会卖力销电影，谢票就是宣传招数之一，他与国煌及《乐园》主角娜娜近日都无预警杀入戏院，跟在戏院内的观众打打招呼，交流，了解他们的想法。

他笑说：“最近一次进戏院谢票，还见到了马炎庆夫妇支持《乐园》，真的很开心。”

记者问起票房期待，於位说：“估计能超过30万，这一点我有信心。”