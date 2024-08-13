曾志伟电影曾传“假戏真做” 女星曝：男女演员都崩溃

（香港讯）曾志伟曾执导讲述一群香港游客到菲律宾遭歹徒挟持残杀的电影《安乐战场》。其中女星余倩雯遭歹徒强暴的片段，多年来有传闻是假戏真做，余倩雯被硬上后还崩溃。12日片中另一位女星唐丽球出席活动，时隔34年被问此传闻，强调没有硬上之事，更称大家都是专业演员，其实当下男女演员都拍到很崩溃。

60岁的唐丽球1984年获得港姐季军，过去她在《安乐战场》饰演“林秀丽”一角，有遭歹徒摸胸部片段；余倩雯饰演的“Judy”遭坏人性侵，片中因此得到创伤症候群。而曾志伟2019年受访时，形容这场强奸戏算是“假戏真做”，但底线是“不让性器官触及演员重要部位”，引发争议。

据“香港01”报道，唐丽球出席活动时说，她所知余倩雯拍的那场戏没有大家所说的那么严重，拍摄时有清场，只有导演、摄影师人在里面，其他的演员都不得旁观。至于听闻女演员拍完后崩溃之说，唐丽球回：“正常啊！”并解释，不只是女演员，菲律宾籍的男演员拍完情绪也很波动，两人表情看来都很崩溃，后来她也有安慰余倩雯，拍完那场戏大家就立刻回房休息。

唐丽球强调，大家都是专业演员，当下都接受，也了解只是剧情需要。菲律宾演员是天主教徒，拍完还大哭，可能很自责对女星做出粗暴行为，曾志伟在执导时也很专业。

至于唐丽球自己被摸胸的片段，她解释当时有放一个类似碗的东西在她胸前，所以对方没有直接碰到她的胸部。问及曾志伟事前可有问她能否接受，她说：“我觉得这部电影是很认真的制作，不是卖弄色情，所以可以接受”，拍完也不担心影响港姐形象，坦然且有自信说：“因为我是演员。”