洪慧芳再登大银幕 提到“儿子”阿牛想到八个字

洪慧芳再登大银幕，携手“阿牛”陈庆祥在2025年马来西亚贺岁片《新年·奇迹号》里共谱母子情。她告诉《联合早报》，一想到“儿子”就想到八个字——对面的女孩看过来！

马国贺岁片《新年·奇迹号》星期二（8月13日）在云顶高原举行开镜仪式，洪慧芳上了老装出席，她的角色“嘟妈”是电影的灵魂人物之一。洪慧芳在2024年5月拍了新加坡导演王国燊的《好孩子》，此片预计来年上半年公映，如今再加《新》这部蛇年贺岁片，她在2025年上半年确定有两部电影出街。

洪慧芳（右）和阿牛首次合作就演母子。（新艺经纪提供）

《新》由马国导演李勇昌和丁仕昀联合执导，故事改编自李导2009年的儿童舞台剧《嘟嘟婆婆不见了》。阿牛在片中饰演便利商店小老板，被疫情所累的他，生意和婚姻接连出现问题。随着农历新年即将到来，他与正在办离婚的太太带着孩子及各自父母到山上度假过年，结果离婚一事被揭开，闹得不可开交。嘟妈为了拯救险些出意外的儿子而昏迷不醒。

除了洪慧芳和阿牛，《新》的卡司还包括周崇庆、演过本地剧《巨舞霸》的吴美锜，还有叶良财、温慧茵、陈颖恒、原腾、谭业水等马国演员。

洪慧芳说，跟《新》的马国演员都是第一次合作，“很期待跟每一位合作，尤其是阿牛，只要说到他，就会想到他的那首歌《对面的女孩看过来》！能够和他一起演母子，而且对手戏很多，是一个很难得的机会，加上剧本还蛮有挑战性的，种种原因都非常吸引我演出。”谈到角色挑战，她提到嘟妈是喜剧角色，“但必须要在很自然的演绎方式下把喜剧效果带出来，这是有一定的挑战性的。”

阿牛（前排右起）、洪慧芳和谭业水、温慧茵饰演一家人。（新艺经纪提供）

《新》的拍摄期为23天，洪慧芳将在马国待上近一个月，大部分的戏在云顶拍摄，其余的则在吉隆坡，9月多才杀青返新。从在韩国拍摄的电影《花路阿朱妈》、在台湾拍摄的《不如海边吹吹风》和《凶宅专卖店》，洪慧芳已不是第一次在外地长时间拍戏。她说：“马来西亚的生活和饮食都很接近新加坡，要吃要用的东西随手可买得到，所以不需要从新加坡带太多。面对新的环境，我是很容易适应的。”

洪慧芳说，她其实很享受旅居工作的方式，“能够在不同的地区与不同的演员合作，除了能够提升自我，也能够了解当地的风土民情。”她透露在国外拍戏时，天天都会跟家人视频聊天，因此不会有寂寞孤独或思念家人的感觉。

导演曝自小崇拜洪慧芳

导演李勇昌在开镜仪式上，自曝从小就很崇拜洪慧芳，近年结识对方后，心中早已立下一定要合作的决心。李勇昌说：“她能演变态的妈妈，又能驾驭处境喜剧的角色，戏路很广，很期待这次跟她合作后，角色和演员之间跟她碰撞出的新火花。”

阿牛来新跟洪慧芳培养感情

阿牛自2019年的贺岁片《玩转全家福》后，再次演电影。他说：“除了自己想休息，也因为遇到了一些瓶颈，加上没有心仪的剧本。可是这次的剧本很特别，除了节奏轻快，里头也有家庭的元素，很多感人的情节。”

他特地在电影开拍前飞来新加坡与洪慧芳见面，“在戏剧老师的帮助下，我们俩的关系在一天内大反转，从原本的陌生到熟悉，而且最后我几度情绪大崩溃，但怕丢脸所以忍住不敢哭。我和洪慧芳在戏未正式开拍就建立了信任感，相信是彼此对人生、生活都有共情，所以才会在排戏时便把内心最深刻的东西都挖掘出来。”