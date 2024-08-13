发文“难忍男人体臭” 美女主播被批歧视遭开除

（综合讯）29岁日本美女主播川口由利9日发文，提及自己最受不了夏天时男人的体臭，原本是要教导众人如何改善，没想到对象由于别强调是“男性”，引发性别歧视争议，还因此丢了工作。

女主播川口由利8日在社交平台X讨论体味问题：“虽然可能有苦衷，但我实在很讨厌男人在夏天时的臭味、以及不卫生的人特有的体臭味。”她还提醒所有人若要保持清洁，可以像自己一样一天洗好几次澡，甚至是使用湿纸巾或止汗剂，接着强调：“希望大多数的男性也能做到如此”，没想到此帖文引发网民不满，认为她根本在歧视男性。

川口由利除了播报工作，也经营美容相关事业，此贴文如今已经删除。而她的经纪公司“VOICE”于10日发声明解除双方合约，原因是她在X的发文对异性名誉造成损伤，公司认为很难再维持合作关系，宣布解约。

被解雇的川口由利，11日发文公开道歉：“这次因为我不谨慎的发言，造成许多人的不愉快并受到伤害，我对此深深地反省，身为播报工作者我的确还不成熟，今后我会努力不再因发言伤害到任何人，真的非常抱歉。”

据日媒报道，川口由利原本与其他公司签约担任骚扰防治研修的讲师，受到失言风波影响，10日也同时被解约。她日前曾发文开心获得新工作，如今接连被解约，以后播报工作势必会受到影响。

在道歉文和解约消息发布后，不少网民纷纷留言，保持不同意见，有网民认为被解雇太过分，也有网民认为确实不应该指明男性，希望她在别的职业道路加油。