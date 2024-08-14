暴君 The Tyrant

Disney+ 14日上线

主演：车胜元、金宣虎、金刚于、赵允秀。剧情讲述一群在韩国政府工作的科学家，多年来看到自己的国家被外国势力压制，因此决定研发一种新型病毒，让他们足以和世界上最强大的国家平起平坐。这项称为“暴君计划”的研究，被美国的情报机构发现，要求韩方交出所有实验样本。就在韩国将实验样本送往美国途中，双方人马遭袭击，两国特工被迫结盟找出幕后黑手，避免破坏力极强的生化武器遭心怀不轨的组织滥用。

吃。东西2

8频道 晚上8.00

汉堡包源自德国城市汉堡，起初是牛肉碎煎成的牛肉饼，后来传到美国，才有了面包夹肉的汉堡包。肉夹馍被称为中式汉堡包，而扣肉包经过改良，不仅体型变小，馅料也缤纷多彩。也有人将馒头取代汉堡面包，新口味创意无限。

天下

U频道 傍晚6.00

这部泰剧讲述泰禹的父母在一场车祸中双亡，肇事者自首认罪，但泰禹认为对方是真正肇事者锡蓝的家人安排的代罪羔羊。泰禹后来得到贵人相助，与锡蓝一家展开商业之战。

男儿本色

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上9.00

主演：谢霆锋、房祖名、余文乐、吴京。三名本来不相干的警员，因为各自的原因，合力歼灭天养生为首脑的一帮悍匪。当他们携手阻止一宗大型械劫案时，发现除了天养生，幕后主脑另有其人，他们誓将天养生和幕后主脑绳之以法。

我的鬼故事亚洲版（第二季）

Eazie TV·C+I罪案侦缉频道 晚上11.35

一个泰国男演员小时候在自己的村庄目睹村民驱逐Phi Pop（一种食人女鬼）。在菲律宾，叔叔搬进侄子的家，不料将幽灵也带了进去。附中文字幕。