飞巴黎看奥运旅游 叶劲维护照钱包遭窃

叶劲维近日飞往巴黎观看奥运会和旅游，身上重要物品如护照、钱包等遭偷窃，还因此错过回新的班机。

叶劲维11日在Instagram限时动态发文，说自己装有护照、钱包、电子用品等物品的包包被偷，他12日晚接受《联合早报》电访时，回忆当时的经过。他在看完好友珊蒂的奥运赛事后，连同好友们前往尼斯（Nice）游玩。乘坐火车回巴黎时，把背包放在车厢上方的存放区，就在座位上用手机。

他说，记得坐在后面的男人确实有些可疑，他一直在列车中来回走动。前往巴黎的车程很长，约六到七小时，也会经过不少偏僻的小地区。在列车途经古城昂蒂布（Antibes）时，这个男子把自己的背包和叶劲维留在车厢上方的背包交换，立马跑出车站。

叶劲维说：“当时我没发现背包被交换了，因为他坐我后面，直到列车重新开动，手机出现iPad不在身旁的消息时，才察觉我的背包不见了。小偷的背包里，只有毛巾、体香剂以及吃剩的食物。”

叶劲维问了坐在小偷旁边的乘客有没有看到自己的背包被偷，那名乘客说确实看到男人拿着背包跑了，但不知道是偷的，叶劲维说：“这应该是已经计划好的盗窃，因为他连假背包都准备好了。”叶劲维抵达巴黎后马上报警，警察说在巴黎这样的案例不少，小偷还会结伴偷窃，而且现在正逢奥运会，很多小偷开始把目标锁定游客，所以在巴黎最好把随身物品带在身上，以防万一。

在联系新加坡大使馆后，并在新加坡全国奥理会（SNOC）的帮助下，叶劲维很快就办好临时护照，新航也帮忙马上更换班机，受访当晚他正准备回新。叶劲维说：“现在想想，幸好手机还在身旁，至少还能联系他人，停掉银行卡，而且（手机）里面还有很多照片和回忆。”

叶劲维本来8月13日开工，只好延迟一天。他希望其他人能够借鉴这个事件在旅游时提高警惕，顾好随身物品，注意安全。