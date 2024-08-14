甄妮宣布专辑《射雕英雄传》40年所得全数捐公益

（综合讯）71岁资深歌手甄妮近年旅居台湾，她在14日上午于脸书发文，宣布1983年在EMI唱片推出的专辑《射雕英雄传》（简称《射雕》），此作品40年的所有唱片所得，全数捐作公益。

发文后，甄妮又陆续描述《射雕》所得献作公益原因，她回忆当年是“六叔”（香港已故媒体大亨邵逸夫）邀她为TVB电视剧演唱，“后来由EMI唱片公司发行，1983年大家都知道我有家变在身（夫婿傅声当年７月6日晚间发生严重车祸，隔天不治身亡），无心工作，叫得动我，实属不易！”

1980年甄妮约满新兴全音，以甄、傅两个姓氏作为抬头，在香港自组金音符唱片（Jenfu Records）。1983年她与罗文以当年罕有的跨唱片公司合作形式推出《射雕》，被誉为巨星经典合唱。

接着甄妮说，当时已故巨星罗文是EMI歌星，她自己是金音符老板，可自行决定外借，“所以六叔邀约，因缘之下，促成《射雕》成果，我与EMI并无合约，只此一张而已！”

甄妮（左）当年和罗文同出的《射雕英雄传》专辑。（互联网）

话锋一转，甄妮爆料至13日为止，公司只肯给她六年版税，“2.5%一张，说得出口，良心何在？”并说2000年后，环球收购EMI成功，而她从未属EMI旗下，居然连她一起卖掉，根本不合理。

甄妮表示，她曾说过趁自己活着时把一切都整理干净，不留麻烦给下一代，“我的烂账我自己处理，不管输赢都做个了结，我绝对没有欠过任何人的工资”，更表示1983年老公傅声意外走了，她无心再搞公司，自己变成自由派，才有《射雕》诞生，强调无意签入EMI。