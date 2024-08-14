回新后首部电影 张玉华演诈骗犯

导演孙立人预计11月开拍犯罪悬疑片《欺诈之城》，甜姐儿张玉华首当“诈骗犯”！

张玉华受访时告诉《新明日报》，这是她回新之后接拍的第一部电影，“尤其喜欢的是角色年龄跨度很大，从30岁演到50岁！”

《欺诈之城》原名《骗骗喜欢你》，但导演孙立人得到不少反馈，取名太文艺、吸引力欠缺，创作组脑袋激荡，遂想出《欺诈之城》，全票通过。

《欺诈之城》的编剧是梁导御用的编剧夏友庆，制片是陈庆光、关晴，监制与导演则是孙立人。立人说：“就像《孤注一掷》，《欺》也是一部反面教材电影，不过，《欺诈》带点荒谬喜剧感，编剧夏友庆说，这是他所写过最满意的剧本前三名。”

演员卡司预计三男三女，孙立人受访时告诉《新明日报》，已经敲定了甜姐儿张玉华，“她饰演的是一名诈骗犯，这也算是张玉华回新之后重新出发的第一部电影吧，角色挑战性大，‘诈骗犯’背后也有很多苦衷，片中她有好些动作，还有一些哭戏。”

至于年轻演员，立人希望从新马港台中去物色，《欺诈之城》的女主角需要一名混血儿。立人列出应征条件：“欧亚型混血女生，年龄介于21岁至30岁，身高170公分，必须说得一口流利华语。”立人举例，就像周董的爱妻昆凌。

自觉符合条件者，可制作一段一两分钟的自我介绍视频，连同个人照片，电邮到info@ksp.sg，应征者将获得通知进行面试。

《欺诈之城》制作费约200万，预计11月至明年1月开拍，望在明年6月暑假放映。

称动作戏易如反掌

动作戏难不倒张玉华。

《欺诈之城》有动作戏码，但对张玉华来说是小菜一碟，原来她上了几年少林武术课，练过长拳与咏春，她甜笑说习武是强身健体，也是兴趣。

说到从年轻演到中年人，玉华笑说：“70岁的老太太都演过”，她观察到一个人的老化迹象，说：“年轻人说话声音比较高亢，年纪越大越低沉，还有肢体语言也随年龄不同，必须很注意。”

曾网购被骗千元

玉华自揭，曾网购遇骗子，痛失千多美元。“我上网买托运狗狗的行李箱，如果是全新的托运箱得花6000新元，我买二手，大概千多美金，没想到一收到就发现是假货！我写信给美国的电商要求说法，对方置之不理，我还去报警！”

玉华提醒读者，网购务必小心，多留意平台上的评价与反馈，否则中招，后悔莫及。

义卖助非洲弱势少女

玉华在非洲领养四个10多岁的少女，据她了解，当地女孩来潮时会被锁在家里，不只不能正常上课，进入青春期的她们也面临遭遇性侵的危机，日前她摆摊积极贩卖首饰与银器，希望将售卖所得的全部费用，去购买卫生产品集运到非洲，盼能帮助这些弱势少女。