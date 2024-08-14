参与国际特技工作坊 陈邦鋆望助提升本地动作片

回台北参与“影视特技国际动作工作坊”收获满满，陈邦鋆希望能牵线帮助提升本地的动作片。

陈邦鋆近日回台北，参与了为期六天的“2024影视特技国际动作合作工作坊”。他在接受《新明日报》访问时说，这个工作坊是由台北市电影戏剧业职业工会主办，邀请了闯荡好莱坞电影圈多年、曾与李连杰等多位演员合作的特技演员阿诺德庄（Arnold Chon）以及吊钢丝专家蔡家元，来分享美国动作特技的业内见闻。

“他们分享了动作场面的各个环节，除了演员，其他组别包括导演、制片、美术等也参与了工作坊。大家一起学习在拍摄动作场面时该怎么处理。我也学了很多关于吊钢线的技巧和细节，以及相关的安全措施。最后用我们学到的知识，合作拍摄了一个短片。”

陈邦鋆也从阿诺德庄身上学到了很多，“动作片有自己的一门学问，两人在对打时的速度和节奏需要同步，有点像在跳舞一样。由于会有摄影的加入，整个动作场面最后会是三个人之间的‘舞蹈’。”

陈邦鋆也分享美国非常重视前置工作和安全概念，所以会留一段时间和经费，用作练习以及开拍前的录制；新加坡和台湾则大多数是大家到片场后，才协调动作。

陈邦鋆觉得在本地，还是有很多人对动作戏很有热情，所以希望类似的工作坊能在新加坡举办，帮助提升本地这方面的产业，如果有任何制作公司想要合作，他可以帮忙牵线。

陈邦鋆本身也拍过很多次动作片，包括《正义武馆》、《致胜出击》等，他觉得自己的优势是在武打方面的训练已有约六年的时间，对镜头的敏感度也一直在进步中。至于弱点，陈邦鋆表示自己不是科班出身，所以无法做到像李连杰那样强大的程度。