新片出炉：曹政奭逗趣变身 威尼斯影后对战异形

灵灯

Ghostlight（NC16）

娱乐性★★☆／艺术性★★★☆



《灵灯》是一部关于借助友爱力量，与悲伤和解的疗愈电影。（The Projector提供）

故事：情绪无处释放的道路工人丹（Keith Kupferer基思库普费勒饰）发现自己与妻子莎朗（Tara Mallen塔拉麦伦）和女儿黛西（Katherine Mallen Kupferer凯瑟琳马伦库普费勒饰）渐行渐远时，无意中加入当地社区剧团，鬼使神差下演出莎翁经典名剧《罗密欧与朱丽叶》，迫使自己正视丧子之痛。

短评：喜欢电影片名用“Ghostlight”隐喻剧院一贯在戏台中央留住的一盏灯。这是为确保工作人员在漆黑舞台操作安全，同时有一种相传下来，对灵魂致意的迷信，也象征主角对轻生逝去儿子的悼念。

有趣的是，电影中一家三口在现实生活中就是一家人，让才女导演Kelly O’Sullivan（凯里奥沙利文）的首部协拍处女长片增添一抹人生如戏的况味。

电影看似平淡但后坐力很强，尤其跟着男主人翁从压抑情绪到通过戏剧演出终于放下成见，尝试体会和理解儿子的心路历程，这个转折非常揪心，男主角演技绝对值电影网烂番茄打上的100分高分。

有点滑稽的戏中戏，成功带出戏剧冲突，像“阿嫂朱丽叶”丽塔（Dolly De Leon多莉代利昂饰）一语棒喝“大叔罗密欧”，“每个人都想在某个时候逃离自己，而表演赋予人们这样的机会，让人尝试体会别人感受。”英语对白，附英文字幕。（文｜钟雁龄）

变身机长

Pilot（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★



故事：韩正宇（曹政奭饰）因对女同事出言不当，从明星机长变成失业渣男。他走投无路，阴差阳错以妹妹韩正美（韩善伙饰）的身份，男扮女装再次成为明星机长。

曹政奭为角色减重七公斤。（嘉华院线提供）

短评：曹政奭男扮女装要逗人笑，光是女装造型没有半点违和感不够，还必须让人不自觉赞“她”美，否则就没说服力。“她”的各种滑稽际遇不难预料，所以要拍出惊喜除了对白必须够力，配角也要给力。以这样的标准看戏，我哈哈大笑。

曹政奭减重七公斤塑身添“女人味”，外形还算顺眼，逗的是抿嘴小动作——女人不自觉的举动，看出塑造角色的用心。特别喜欢他和韩善伙的兄妹互动，前者内敛后者外放，夸张逗趣的对比引发笑料。

韩善伙（左）饰演曹政奭（右）的妹妹，两人的互动逗趣搞笑。（嘉华院线提供）

影片改编自2012年的瑞典电影“Cockpit”，故事不算新鲜，对于职场性别歧视的刻画仅轻描淡写，但为一部无厘头的喜剧添了几分正义感。韩语对白，附中英文字幕。（文｜陈秋雁）

异形：夺命舰

Alien: Romulus（NC16）

娱乐性★★★／艺术性★



《异形：夺命舰 》有许多向1979年鼻祖《异形》致敬的画面。（迪士尼提供）

故事：影片时间线设定在1979年第一部《异形》（Alien）与1986年续集《异形2》（Aliens）之间，一群年轻的太空殖民者为逃离外星采矿殖民地的黑暗生活，冒险探索一座废弃的太空站，意外遭遇宇宙中最可怕的生命体——异形。危机四伏，大逃杀的序幕被拉开，人类再次成为异形生物捕猎的目标。

短评：《夺》由乌拉圭导演Fede Alvarez（费德阿尔瓦雷兹）执导，科幻片之父Ridley Scott（雷利史考特）担任监制。曾导过《停止呼吸》（Don’t Breathe）和《邪恶重生》（Evil Dead）的阿尔瓦雷兹擅长制造恐怖和惊悚气氛，但或许大家开始觉得这类实体外形怪兽追杀科幻片有点过时（现在惊悚科幻片更多着重细思极恐的无形恐怖），如何让片中的经典异形怪物不显得幼稚和荒诞，确实有难度。

“异形”老粉还是会入场，除了回顾雷利爷爷名作，同时再次向“异形之父”——瑞士知名超现实主义画家及雕塑家H.R. Geiger（吉格尔）的“生物机械画风”（bio-mechanical）黑暗美学致敬。

26岁威尼斯影后Cailee Spaeny（卡莉史派尼）接棒75岁“异形之母”Sigourney Weaver（西戈尼韦弗），成为新一代女英雄，她多了稚气，少了西戈尼奶奶的霸气。片中出现一众年轻演员和黑人机器人，看得出主创团队尝试吸引新一代观众继续追捧这个经典的科幻IP。英语对白，附中文字幕。（文｜钟雁龄）

漫长的游戏

The Long Game（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★



故事：1957年，墨西哥裔男子JB（Jay Hernandez杰赫南德兹饰）因肤色而被高尔夫球俱乐部拒于门外。他偶然发现任职的学校里具天分的拉丁裔高尔夫球童，于是召集他们组队，并携手白人弗兰克（Dennis Quaid丹尼斯奎尔饰）训练他们一路参赛夺冠。

《漫长的游戏》讲述拉丁裔美国人在以白人为首的高尔夫球运动中逆袭制胜的故事。（邵氏机构提供）

短评：弱者逆袭制胜的故事励志、振奋，还有解气作用，容易赢得人心。以高尔夫球包装种族歧视，带出输赢关键不在体力而是心智；逞一时之气不值得，笑到最后取得胜利才风光，呼应片名。

电影的批判性不强，与其说导演戳破美国梦的华丽糖衣，倒不如说他以真善美为弱势者编制属于他们的美国梦。电影改编自墨西哥裔美国退休律师Humberto G. Garcia在2010年所著的真人真事小说“Mustang Miracle”。作者在自助出版社协助下出书，故事辗转吸引好莱坞拍摄，在某程度上也不失为美国梦。英语对白，不附字幕。（文｜陈秋雁）