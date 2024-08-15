本周点赞：沉默不是金 只会促成“暴”

默杀

A Place Called Silence（NC16）

娱乐性★★★☆／艺术性★★



故事：

在静华女中的校园里，少女小彤（王圣迪饰）长期遭受校园霸凌。在校当女工的母亲李涵（张钧甯饰）极力想保护女儿却力不从心。奇怪的是，那些欺负小彤的女生接连殒命于重锤之下，小彤也突然消失。随着警方介入，冷漠疏离的校工林在福（王传君饰）进入警方和李涵的视线，尘封已久的往事一一出土。

影评：

“我看到了，但我让眼神飘过。”

“不关我的事，不想被牵连，我先走了。”

“家家有本难念的经，外人不好插手。”

以上三句，是否也是你的想法？自己的事都应付不来了，既然事不关己，出手无益，选择沉默，明哲保身。沉默与否是个人选择，对与错之间并非黑白分明，但在《默杀》中，沉默绝对不是金，安静是负能量。戏里的一切黑暗都归咎给了沉默，很摆明地告诉你：因为“默”，所以“杀”了。

导演柯汶利接受中国媒体专访时说，他希望在《默杀》描摹出一幅众生相，让每一个角色都讲述关于沉默的故事。情节聚焦校园暴力、家庭暴力、复仇暴杀，以及沉默如何渐渐促成这些“暴”。

主题刻画太露骨

2019年看过柯汶利的第一部长片《误杀》。《默杀》的暗调画风与群众百态戏的刻画，延续导演在《误杀》展露的风格，故事方面注入重口味、多番转折和张力。在这般设计和包裹下，犯罪悬疑性质的《默杀》掌握了“商业秘笈”，票房在中国大卖并不出奇。

把主题拍得单刀直入有好有坏。缺点是呈现得有些露骨了，隐晦空间有限，仿佛把“戏肉”摆在美美的盘子上端到你面前。人有犯贱的一面，这样得来的肉，或许不及自己寻着蛛丝马迹找的“肉”香。但无论如何，《默杀》是不乏可看性的悬疑片。

王传君（左）和张钧甯在片中有争执戏。（mm2提供）

张钧甯“救火”演出

这部片历经重重波折上映，了解来龙去脉后，想为挨过元气大伤的导演按个赞，多给半颗星鼓励。观众看到的是第二个版本，台湾演员黄健玮和尹馨主演的第一版《默杀》在2017年完成拍摄，2022年在釜山影展首映，原定2023年公映。但黄健玮陷入台湾#MeToo疑云，电影上映日期无限期挪后。后来，《默杀》在导演的家乡马来西亚槟城重拍，男女主角变成中国大陆演员王传君与台湾演员张钧甯。随着张钧甯与柯汶利已认爱，有指女方是为了“救火”出演。

撇开救不救火之说，这个护女心切、生活落魄的母亲角色好发挥，是为张钧甯加分的。王传君曾以《我不是药神》获得大众电影百花奖最佳男配角奖，近期作品是2023年《孤注一掷》的反派角色。《默杀》里，他的演技在线，散发角色所需的神秘感。

港星吴镇宇饰演警官，但这个角色平淡得很，其实不需要找吴镇宇。年轻女主角王圣迪演哑女，靠眼神演得不错；偶像派的黄明昊演偷窥变态，造型与本人相差甚远，电影落幕后都没有把他认出来，这是赞美。

导演们总喜欢拍三部曲。柯汶利先有《误杀》再有《默杀》，若有下一部，会端出哪一种“杀”？