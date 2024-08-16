喜剧之王单口季

爱奇艺 16日上线

爱奇艺与周星驰联手打造的喜剧综艺，旨在挖掘和培养新一代喜剧人才。节目搜罗中国各地的脱口秀新锐力量，通过激烈的竞技与选拔，呈献一场场精彩的单口喜剧表演。嘉宾阵容除了周星驰亲自坐镇，还邀请郭麒麟、吴镇宇、徐峥、杨天真等担任气氛组组长，他们以各自独特的风格和幽默感，为节目增添看点和笑料。

艾蜜莉在巴黎第四季 Emily in Paris S4

Netflix 已上线

艾蜜莉在巴黎的生活继续精彩。（Netflix提供）

艾蜜莉感到不知所措，她对两个男人都有强烈的感情，但现在加百列的前任有了身孕，阿尔菲一直怀疑艾蜜莉对加百列有爱，如今也获得证实。艾蜜莉和加百列合作争取米其林一星，过程中继续擦出爱火，然而两个天大的秘密，让两人梦想中的一切恐化为泡影。

医聊大小事S2

8频道 晚上8.00

总是睡不好、容易醒、难入睡，那一定要收看这集节目。嘉宾将分享改善睡眠质量和调整时差的方法。褪黑素又如何帮助我们入睡？全都在这一集里。

恐怖前任大全 Worst Ex Ever

Netflix 已上线

人气节目《恐怖室友大全》创作团队的新作，以全新形式带来更惊世骇俗的故事；爱情中的背叛、暴力和欺骗，令人看了心有戚戚焉，不禁思考自己真的了解枕边人吗？节目收录多段关键证词、密录器画面和动画重现，揭露恐怖前任犹如禽兽的可怕经历。

Golden Wave in Taiwan

Eazie TV·东风卫视 晚上7.30

这场K-pop演唱会聚集多个当红组合——(G)I-dle、Seventeen小分队BSS、Enhypen、Stayc、Nmixx、Boynextdoor、&Team、Zerobaseone和JD1，4月在台湾高雄世运主场馆举行。