张根硕上韩综被造谣 看网红争名利不择手段

激赞网红 The Influencer

可在Netflix观看

现今社媒称霸的时代，人人都想当网红。但网红真的这么好当吗？

韩综《激赞网红》召集77名韩国网红，进行一场如《鱿鱼游戏》般“惊险”的生存之战，争夺最有影响力网红之誉，最终赢家还能获得3亿韩元（约29万新元）的奖金。参与者有“亚洲王子”张根硕、知名美妆博主Risabae、BTS成员J-hope的姐姐——时尚博主兼企业家Mejiwoo，还有以《晚安大小姐》神曲走红的Needmorecash等。

以网络神曲《晚安大小姐》走红的Needmorecash（右）是参与者之一。（Netflix提供）

网红们一进场就须要带着一个项圈，显示自己的订阅数。随之，网红的身价以订阅数计算，转换为金钱面值。有网红看到自己身价太低，羞愧地遮住项圈。项圈仿佛隐喻着网红被订阅数“捆绑”，讽刺着网红的价值仅仅取决于粉丝量。

短视频创作者被看不起

节目中，网红的首次排名以身价为基准，靠前的名次皆为短视频创作者，而YouTube博主则稍微靠后。第一个环节，网红先看过每个参赛者的自我介绍短视频后，再决定对谁给赞或给倒赞（指喜欢或不喜欢对方内容），最高可各给到15个。

网红在首个环节中可在舞台上秀艺争取获赞。（Netflix提供）

不少YouTube博主觉得这个排名不公平，因为他们看不起短视频创作者，觉得后者的内容质量难以判定。我这才发现，原来网红之间会因为平台不同而产生“歧视”。在交换赞的环节中，有一名YouTube博主开始煽动其他同行，一起压制短视频创作者，直接给排名靠前的网红倒赞。网红之间开始分裂，短视频创作者不论内容质量好坏，无故被倒赞，让一些人心生委屈落泪。

没负评反而被淘汰

后来有人想到，节目规则没有表明倒赞越多越可能被淘汰，因此开始赌一把，猜测有倒赞或许不是坏事，只要有人关注自己就行。其中一名网红故意在台上污蔑张根硕来收获关注，说张亲口称短视频创作者被高估了。张根硕对突如其来的指责感到莫名其妙，他最后收到不少倒赞，可见一句谣言所能带来的破坏力。

有人在舞台上利用张根硕炒话题吸引关注度。（Netflix提供）

就如一些网红所料，第一个环节是为了展示各人的存在感，赞和倒赞的数量加总作为排名基准，排在第30名之后的网红全被淘汰。让我震撼的是，这些网红大多因为自己不够“被人讨厌”而遭淘汰。参赛者自己总结，非常讽刺：没有负评所以不红，“受欢迎才被关注”的说法显然是错的”，最可怕的是没人关注和评论。

节目将赞和倒赞作为衡量网红的同一基准是否公平？赞和倒赞的价值是一样的吗？网红的身价不应只靠粉丝量或关注度作为标准，比如因炒新闻、捏造事实等负面形象而获得关注的网红，和真心实意制作优良内容，从而成为粉丝正面榜样的网红，两者若粉丝量相同，难道身价一样高、影响力一样大？

网红剃眉脱衣博眼球

下一关，30名入围的网红须要通过直播吸引观众，观看人数越少越容易被淘汰。于是网红们使出浑身解数来吸引观众，甚至不惜牺牲自己的形象。

有人刻意将自己原有的视频全撤下当噱头，有人自揭秘密，有人现场性感换衣，有人更把自己的眉毛剃掉。张根硕则不惜挑战特辣食物的吃播。我看了只想问，真的有必要做到这么夸张吗？不知在场比拼的网红如何感受，但作为观众，我觉得很唏嘘。当网红确实不易，但我无法认可他们争取“红”的手法。

网红在直播挑战中剃掉眉毛吸引眼球。（Netflix提供）

节目全七集已上线，我只看到前三集。这个综艺节目让人直接感受到网络的黑暗面，细思极恐。整体来说，它有娱乐性，也能让观众更了解网红的心境和工作性质。期待后面内容有转折，让观众看到网红的身价不仅只是用粉丝量来定义，不然就显得太肤浅了！