出国前疑撞倒骑士 陈汉玮：警方处理中

（新加坡讯）新传媒阿哥陈汉玮疑驾车转弯时，撞倒骑脚踏车的卓姓男子。对方申诉并指陈汉玮开车时未打信号灯就突然左转，导致他摔倒，擦伤手脚。陈汉玮则说，当时他下车查看并慰问，并报警处理。

据《新明日报》报道，卓先生（教师）申诉，自己8月8日下午在马里士他一带的依拉瓦底路（Irrawaddy Rd）骑脚踏车。

卓先生透露，他之前曾在那条路上骑行，车辆不少，所以为了安全，他当时在最左边的车道骑行。他也透露，车道前方有一辆车子，当时并未打灯，也没有给直行的他让路。

卓先生说：“轿车突然慢下来，然后左转，准备驶进一处公寓。我来不及停下，就撞上了轿车左侧，失去平衡摔下车。我怀疑当时驾驶员没注意到我在后方骑行。”

随后轿车驾驶员下车走过来，卓先生才发现开车的司机正是本地艺人陈汉玮。卓先生透露，陈汉玮当时没有道歉，只是查看他是否有事。

陈汉玮之后向媒体证实确有此事发生，并承认自己确实没打信号灯，但已经放慢速度转弯，肇祸后他也发现骑士没戴头盔。

陈汉玮当下报警 骑士提前离开

根据陈汉玮向媒体转述当时的情形：“当时我想进家门时，突然间一辆脚踏车撞向我车子的左边。”

卓先生说，他原本想私下解决，但指陈汉玮不承认有责任，也不愿意交换联络方式。陈汉玮则说，他当场报警后，对方却提前离开，脚踏车也放在路上。卓先生解释自己当时有急事，因此先离开了现场，“我后来也就此事报案。”

警方受询时证实在8日下午4时20分接获报案，车祸涉及一辆轿车与脚踏车。33岁男脚踏车骑士受轻伤，但并未寻求医疗协助。调查仍在进行中。

陈汉玮向媒体说，自己之后有告诉警察如果是他的责任，他愿意承担，如果是对方的错，可以的话，不要罚对方赔偿修车的费用。

陈汉玮随后针对这起意外回复《联合早报》的询问时说：“谢谢关心，已让警方处理，现在准备出国了。”