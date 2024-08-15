离婚官司扯家暴缠讼两年 法院拍板：黄嘉千自由了

（台北讯）黄嘉千与夏克立的离婚官司缠讼两年，终于在14日落幕，日前女方出席舞台剧记者会时，透露官司将在8月收尾，当时双手握拳说“对！很开心，但现在就是专注在舞台剧。”没想到8月中就顺利解决。

黄嘉千透过经纪人回应台媒：“黄嘉千所有诉求法院皆获准，嘉千得知后感到欣慰。感谢司法，感谢大家。”

2022年黄嘉千向台北士林地院诉请离婚，但夫妻俩于夏克立家乡加拿大也有诉讼。夏克立透露为官司已烧了近23万新元，更指出有820万新元资产在黄嘉千手上。对此，黄嘉千回应说，自己没取得加拿大公民身份，全因夏克立不愿办理，自己被“像打冰上曲棍球那样施暴”后，她担忧报警会与家人分开，只好向艺人好友郎祖筠求助。

郎祖筠替她介绍加拿大的律师朋友，提出离婚诉讼，在加拿大一审胜诉，并驳回夏克立二审要求，黄嘉千才依法带着家人返回台湾打离婚官司。

离婚官司经702天审理，黄嘉千被问心情，经纪人透露，黄嘉千当下激动哭了，因为她的所有诉求在法院全部获准，“一路走来真的很心疼她，因为我看到她的不容易与委屈，这段过程实在太艰辛了。”

2005年夏克立与黄嘉千因排演电视剧《艾曼纽要怎样》而结缘，并于次年结婚。 两人于2022年7月爆出婚变，黄嘉千控诉夏克立情绪不稳时，对她有掐脖子、打巴掌等家暴行为，甚至称女儿夏天也被家暴，但夏克立对此否认。日前士林地院发出保护令，夏克立须远离黄嘉千住所300公尺。如今离婚官司落幕，也让两人16年的婚姻正式画下句点。