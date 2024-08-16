我要大声说：《浴水重生》小演员王勇畯演技赞

非常欣赏《浴水重生》里饰演王希望的小演员王勇畯，他的演技太棒了。剧中他被许美珍打了一巴掌后哭诉心中的委屈，让人看了不禁落泪。这个镜头应该是NG了几次，可以清楚看到他的脸颊都红了。郭亮和许美珍更是整部剧的灵魂人物，他们的演技跟那些常上台领奖的演员相比毫不逊色，甚至更精湛，但为何总是看到他们坐在台下当观众呢？至于两位女主角，她们的角色不够鲜明突出，难为了她们为这部戏的付出。——观众（XXX498）

《浴水重生》里的刘怡伶受打击要靠轮椅过日子，又被男友抛弃，双重打击让她颓废沮丧。她妈妈许美珍也大受影响，整天围绕着女儿，弟弟王永畯因此觉得被忽略，性情大变，爸爸郭亮也常为钱发愁。这一幕一幕都让人觉得，家人遭遇困难时，要团结一致才能冲破难关。——观众（XXX672）

最近追看了TVBS的《全明星辩论会》，真的太佩服台湾电视综艺节目的制作能力和参与艺人的实力。在新加坡，我觉得没有人有能力做到。——观众（XXX843）

【欢迎针对娱乐圈大小事发表意见，可通过：SMS／WhatsApp至90171900，或在IG@zaobaosg.entertainment、脸书facebook.com/zaobaosgLE留言。本报保留删改权。】