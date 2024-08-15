安以轩被爆回台会友玩乐 绝情不到监牢探富商夫

（台北讯）43岁台湾女星安以轩2017年嫁给澳门德晋集团老板陈荣炼，婚后定居澳门，育有一对儿女，但幸福生活在2021年变调。陈荣炼被控不法经营赌博、诈骗和洗黑钱等83项罪名，34项成立，遭判14年徒刑，已入监服刑至今。如今传出安以轩绝情，一次都未飞澳门探监老公，陈荣炼出庭时眼光扫射全场找老婆不着难掩失落，传言指她却在台湾与艺人、奥运金牌选手玩乐，日子过得依旧开心。

安以轩目前带一对儿女回故乡台湾定居，低调过日子，连带孩子出门都刻意选晚上，不料还是“中箭”。台媒报道，据其友人透露，陈荣炼目前二审上诉中，他出事后，最愧疚的就是觉得对不起安以轩，但安以轩不死心，找律师持续为官司奔走。报道称她想念老公，本想飞澳门探监，但台湾亲友极力反对，担心她一旦飞到中国领土有被抓”风险。万一她回不来，6岁儿子和4岁女儿由谁照顾将是问题。

以往她热爱和朋友聚会，自从陈荣炼出事后，朋友心疼她，都希望她偶尔还是要出门透透气，转换一下心情。不料这时却被解读为不顾老公只顾玩乐，让她相当无奈。

据台媒报道，安以轩就算不嫁豪门，自己原本经济状况就好，除了出入各种豪宅，还曾与宋芸桦、杨谨华、郑元畅、羽球奥运金牌王齐麟玩乐。此外，外界曾传夫妻俩婚变、安以轩要复出养家、她意图跟陈荣炼切割自保，但都未经证实。

去年安以轩曾被拍到在台湾出门探视90岁奶奶，接着再到诊所看诊，当时她身形样貌相较以往瘦削，还几度瘫软在友人肩上，看得出身心灵都受到极大折磨。不过身边友人觉得安以轩儿女年幼，她也才43岁，总不能长年躲在阴暗处，建议她可以渐渐出来生活在阳光之下。

安以轩与吴佩慈、“洗米嫂”陈慧玲三人的老公都因牵扯相关案件而入狱，她们近期也相继被报道行踪，依然受到外界高度关注。