马艺瑄喜获麟儿亲喂母乳：滴滴皆辛苦

39岁艺人马艺瑄8月14日晚上在社媒IG晒出宝宝小手握着她尾指的照片，分享龙宝宝在上个星期“已经安全抵达这个世界”。儿子洋名取名为Skye，体重3.9公斤。

马艺瑄透过文字短信告诉《联合早报》，宝宝的预产期原本是在15日，“但最后一次产检时，医生发现胎儿处于臀位，加上宝宝各部位发展得很不错，已经足月，就临时安排剖腹产。”

没做好喂母乳心理建设

升格当妈妈后，马艺瑄面对的首大挑战就是亲自喂母乳，“我暂时还没跟宝宝一起哭，我是自己挤奶的时候哭了。第一次让宝宝吸奶时，不太习惯就飙泪了，不算是哭！”

马艺瑄在社媒说，她在没有做好心理建设的情况下决定要亲喂，被搞得天翻地覆，还幽默地形容母奶“滴滴皆辛苦”。问她之前是否没考虑过要亲喂？她答：“有想过，但没去了解原来挤奶、喂母乳是如此痛苦的事。我有去上产前课，可是老师并没有提及疼痛，只说了过程。我生产前忙着搬家装修的事，也没和身边的妈妈们聊妈妈经，所以才说没做好心理建设。”

马艺瑄儿子洋名为Skye，重3.9公斤。（受访者提供）

马艺瑄目前人在位于乌节路一带的月子中心坐月，“我出院时宝宝的黄疸指数有点高，只好让他留院一天。本来很不舍，可是我的伤口还是很疼，连自己都顾不上，只好狠心地把宝宝留在医院接受光照治疗，隔天才接他回来。”

马艺瑄2月10日宣布怀孕喜讯，并透露自己是“试管妈妈”，她在过程中一度崩溃大哭。如今顺利产下宝宝，她感性地说：“我觉得很幸运、很感恩。在试管前，我尝试了无数个日子，也失望过无数次。宝宝顺利到来，平安就好。”

她没公开宝宝中文名字，但谈及儿子洋名Skye背后的寓意，马艺瑄分享该词源自苏格兰语，象征自由和希望，也有天空的意思。“我们夫妻俩希望宝宝的成长轨迹也一如他的名字。”马艺瑄还放闪说，她的英文名字“Sora”在日语也代表天空，“孩子的爸爸希望这样命名，儿子（将来）也跟爸爸一样爱妈妈，多一个人爱和保护她。”

坐完月子就复工

怀孕期间，马艺瑄的体重增加10至13公斤，她不急着减重塑身，反倒希望自己照常吃饱、喝好、睡好，“吃不饱就没力气挤奶，所以塑身这件事以后才想。”

至于工作，她计划在坐完月子后就准备复工：“我本来就是很享受工作的人，我们都是独立个体，尽力做到最好，不过度强迫自己做出牺牲，找到生活的平衡点才是最重要的。”