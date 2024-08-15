《小孩3》中国戏院宣传 容启航为观众露腹肌

飞到中国宣传《小孩不笨3》，梁志强笑说像在做综艺节目，中国观众起哄要看型男容启航露腹肌、给福利！

容启航星期三（8月14日）晚上受访时告诉《新明日报》记者，在中国宣传电影真不容易，幸亏他早有准备：“我拼命地减肥健身，至少花了一两个月的时间，现在的腹肌像馒头！”

为何要求“露”？因为在《小孩3》片中，容启航这名帅哥老师有一张露腹肌的照片，当时就引来班上女生亢奋尖叫。

容启航露腹肌。（受访者提供）

没想到这样一个吸睛环节，居然延伸到观众交流时刻，参与路演（即进戏院与观众见面）时，就有中国观众脱口问容启航，在片中为什么没有游泳？他们想看帅哥露一露身材。容启航被追问到无路可逃，只能给大家一点福利，露出他的腹肌，观众一见腹肌就尖叫起来！

《小孩3》导演梁志强看在眼里，笑说如此奔放的要求，在本地没见过。

“不过启航的六粒腹肌也‘熟’（意即练得非常壮）了，之前还没有‘熟’也不能见人。”他打趣道。

梁志强：像在做综艺节目

梁志强说，此趟为《小孩不笨3》飞到中国参加电影路演，对他来说是大开眼界。

“中国的宣传跟我们的谢票方式很不同，我们都是在电影放映前进戏院说‘哈罗、哈罗’，中国则是在电影放映之后，演员才到戏院，有15分钟至最长半个小时，去跟观众沟通与交流。

“我们进戏院路演，真的就像在做一个综艺节目，除了访问，还会玩一些游戏之类（有要求你们耍杂技？跳舞或者翻筋斗吗？）中国观众并没有特别要求我们做什么，反而我们自己会唱歌给他们听，就唱那一首《有用的人》，哈哈！”

容启航则告诉记者：“进戏院与观众交流时，见到好些观众都在哭，说电影为他们带来很多温暖与感动，《小孩3》也提醒了不少家长，要多多了解自己的孩子，不能以‘什么都是为你好’为理由，然后做出一些让孩子很抗拒的事，这样的电影题材在中国少被看到，观众说或许会成为票房的一匹黑马。”

据悉，《小孩3》团队已进行了10多场路演。

梁志强说，《小孩不笨3》将于星期五（16日）在全中国放映，届时观众会否受落，票房叫座力足以明证。

梁志强星期四（15日）下午也来报喜，透露《小孩不笨3》中国预映场票房已破百万人民币（逾18万新元）。