娱乐吃瓜：贾玲曹政奭翻拍出彩 姜栋元许光汉摔跤

韩国男神姜栋元（Gang Dong-won）的最新电影《超完美暗杀队》是翻拍郑保瑞执导、古天乐主演的2009年港片《意外》，曹政奭（Cho Jung-seok）男扮女装的新作《变身机长》则翻拍自2012年的瑞典电影“Cockpit”，这两部电影目前都已在新加坡上映。

不只韩国翻拍电影。 京本大我和古川琴音主演、8月22日于本地开画的日本电影《不能说的秘密》，改编自周杰伦首部自编自导自演的2007年同名台湾电影。中国女导演贾玲的《热辣滚烫》，在当地狂卖34.6亿人民币（逾6亿4377万新元），今年在本地公映也取得129万8000新元票房，该片改编自日本导演武正晴2014年的作品《百元之恋》。

偶像出身的振永（左）和多贤（右）主演韩版《那些年我们一起追过的女孩》。（取自振永IG）

翻拍作品在各地陆续有来。有两部翻拍台湾原作的韩片在拍摄中，分别是皆偶像出身的Twice的多贤（Dahyun）和B1A4的振永（Jinyong）主演的《那些年我们追过的女孩》，以及卢允瑞（Roh Yeon-seo）和洪庆（Hong Kyung）主演的《听说》。即将开机的中国大陆电影《我们的命中注定》翻拍孙艺真和赵寅成主演的2003年韩片《假如爱有天意》，找来林一和李宛妲挂帅。

翻拍有“保险”

原作已经火出圈，为什么还要翻拍？不管什么领域，都希望用最短的时间赚最多的钱。电影业翻拍的做法，不只缩短电影制作的时间，原创IP的卖座成绩，加上找来大牌演员或偶像明星主演的策略，也是给投资方买的“票房保险”。

以近期韩片为例，有卖座力的曹政奭所主演的《变身机长》，自7月31日开始在韩国热映，截至8月15日已累积2226万美元（约2933万新元）的票房，是目前为止今年韩国第三卖座韩片，成绩令人鼓舞。

李熙俊（左）和李圣旻（右）主演的《帅哥们》以黑马之势取得票房佳绩。（取自李熙俊IG）

翻拍2010年加拿大电影《双宝斗恶魔》（Tucker & Dale Vs Evil）的韩片《帅哥们》（Handsome Guys），由实力派熟男李圣旻（Lee Sung-min）和李熙俊（Lee Hee-joon）主演，6月26日在韩国上映，以黑马之势取得逾1200万美元（约1581万新元）的票房，已远超出约447万新元的制作费。

韩国网民对上述两部电影评价不俗，分别打出7.89和8.29高分。

大牌非口碑票房保证

然而，翻拍作品容易被比较，尤其如果原创IP是让观众留下深刻印象的爆款佳作，后作在前作光环笼罩下，未拍已有“先天劣势”，要超越前作就更难。就算有大咖挂帅，也不保证一定吸金。

姜栋元兼具演技与外形，主演的《流氓检察官》和《1987：黎明到来的那一天》等六部电影在韩国创下超过500万观影人次的佳绩，获封“票房保证演员”。他的新作《超完美暗杀队》耗资134亿韩元（约1300万新元）制作，5月29日在韩国上映后口碑欠佳，韩网民仅打出5.52评分，险不及格。他票房失灵，该片观影人次不到53万，票房也只有347万美元（约458万新元），未能收支平衡，成绩叫人大跌眼镜。

许光汉（左）和张钧甯主演的《瞒天过海》口碑欠佳。（嘉华院线提供）

2023年，中国大陆至少有10部翻拍电影，但口碑一般。许光汉、张钧甯和惠英红的《瞒天过海》改编自西班牙电影《看不见的房客》，两部电影在评论平台“豆瓣”的得分差一截，分别是6.1分和8.8分。张小斐主演的《拯救嫌疑人》翻拍2007年的韩片《七天》，前者在豆瓣的评分只有5.8分。

改编原创IP的翻拍作不可百分百复制，而是应以符合当地民情、文化和历史的逻辑思维，适当地把故事在地化，以符合观众口味。就上述三部有悬疑色彩的翻拍作为例，其共同的弊病是通过创新企图画龙点睛，却因为无法精准控制改编尺度反而画蛇添足。

更多娱乐吃瓜内容，请浏览专页。