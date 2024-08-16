娱乐吃瓜：“鬼王”受访抛鬼故事 记者不禁打冷颤

农历七月，上期的“鬼后篇”提到的鬼后指的都是在灵异片里演鬼或扮演见鬼的演员。相反的，大多在荧幕前讲鬼的都是男星，且各地都有凭借讲鬼而讲出一片天的“鬼王”。

台湾男星Eason（黄尹宣）曾是搞怪团体Circus的一员。他近年靠着灵异综艺《来自星星的事》的外景单元《逃跑吧！好兄弟》打响知名度。黄尹宣接受《联合早报》电访时说，灵异节目能成为他的代表作，心情喜乐参半。“很开心大家一提到灵异节目就想到我，但后来大家看到我时，会很担心我的状况，即便我那天的状态明明很好，但还是会有人说我气色很差，精神萎靡，离谱的是甚至不敢坐在我身旁。”

节目一录就是10年，黄尹宣却说自己其实非常胆小。“我在镜头前会很兴奋，有种硬着头皮也要完成任务的精神。我拍了10年的鬼屋探险，但私下我连一间鬼屋都没去过。”

10年的经验是否让他掌握了流量密码，知道观众爱看些什么？对此他说，早期部分台湾灵异节目里，一些被吓到的反应是提前设定好的，“但这种比较戏剧性的我做不来，也不想这么做”。在和制作人讨论后，他们按照现场的感觉，给予最真实的反应。如果什么也没发生呢？他答：“那也很精彩，因为这是最真实的情况。”

黄尹宣补充：“大家最喜欢看到的其实是我真实的反应，不是我大叫或跳起来，而是我在纳闷，或是吓得说不出话来的呆滞表情。”

黄尹宣（左）与无尊在鬼屋里发现古井，挑战把手伸下古井。（取自黄尹宣脸书）

讲鬼犹如打游戏

因灵异节目给观众留下深刻印象，黄尹宣也常受邀在谈话节目上分享鬼故事。聊及讲鬼故事的诀窍，他将讲鬼形容成打游戏：“要以第一人称的视角，把听的人带到那个环境，让他去感受到你所看到的。比方说你在现场的温度，风吹过你身上的感受，或是身体上的细微变化，起鸡皮疙瘩、口干舌燥等。这些感受都是大家在生活中体验过的，借由这些描述就可以很快地产生共鸣。”

记者问他生活中是否会搜集周遭朋友的鬼故事，他随口就分享起潜水圈朋友告诉他的怪事。“教练潜水时带着水底摄影机拍摄，上岸后检查视频时听到有个低沉的声音叫他们‘走开’。他们好像三四个人一起潜吧，水下明明不能说话，却录到声音。”黄尹宣模仿的那句“走开”，让独自身处报馆会议室的记者无预警打了个冷颤。

也有不少网民透过社媒私信黄尹宣，和他分享自己遇到的灵异事件，“他们会问我怎么办？我变成有点像是心灵扶持的角色。”

黄尹宣常上节目聊鬼故事。（取自黄尹宣脸书）

至于接下来的计划，黄尹宣说目前正筹划一档以鬼屋探险为主的网络节目，形式可能会与之前所参与的节目不同。

除了黄尹宣，亚洲各地还有哪些“鬼王”？

新加坡：周崇庆李国煌 电台电影各自称王

周崇庆（左）和李国煌的演艺事业都与“鬼”有关。（取自周崇庆IG）

周崇庆的广播节目《周公讲鬼》自2007年起推出，深受本地听众欢迎。节目还无限衍生，发行CD，发售周边商品，拍成网络剧集、综艺节目等。周崇庆2012年所主演的鬼片《灵听》，剧本发想便是来自于他的主持经历。

他有一次和导演郑定安聊起半夜主持《周公讲鬼》的经历：“其实我在半夜讲鬼故事时是怕得要死的！要是听鬼故事的听众不是人的话，那会很恐怖。导演觉得这个故事点子不错，慎重考虑后决定开拍成电影。”

除了周崇庆，李国煌也曾被本地媒体冠上“鬼王”称号，只因他拍了多部鬼片如《吓到笑》《非常婚事》《贪心鬼见鬼》《2359》《撞鬼》等，他执导的作品《鬼也笑》《冥通银行特约：翻生争霸战》也都与“鬼”有关。

台湾：综艺节目打造出“鬼王们”

台湾灵异节目打造出不少“鬼王”，其中包括已故作家司马中原（左）及男艺人陈为民。（互联网）

台湾电视节目培养出多名“鬼王”。已故知名小说家司马中原1990年代成为《玫瑰之夜》综艺单元《鬼话连篇》的固定特别来宾之后，被封为“鬼故事大师”。他后来也主持不少灵异综艺，如《今夜鬼未眠》《惊夜吓吓叫》等。他的口头禅“中国人怕鬼，西洋人也怕鬼，全世界的人都怕鬼。恐怖喔！恐怖到了极点喔！”也因常被郭子乾模仿而广为流传。

陈为民曾主持《鬼影追追追》（前名为《穿梭阴阳界》）及《第六度空间》。他也经常上节目，并在社媒上分享个人所经历的灵异事件，甚至从讲鬼发展到写鬼，曾撰写《军中鬼话》《鬼王圣经》《诡影：陈为民鬼故事集》《话鬼：鬼王陈为民灵异事件簿》等。

香港：“鬼王”不凡的生意头脑

梁思浩（左）曾因冥婚事件而备受热议；有“香港鬼王”之称的潘绍聪（右图右）与鬼后罗兰合照。（取自艺人脸书）

梁思浩曾主持长寿灵异节目《怪谈》，近年来也持续透过节目《通灵之王》《直播灵接触》和观众见面。

2013年曾传出梁思浩计划与已故艺人翁美玲举行冥婚的消息。此举引发各界批评，指责他不尊重死者。事隔多年，梁思浩在《直播灵接触》中重提冥婚事件，解释：“从头到尾都没有这回事。这只是……为了吸引大家关注节目而制造的噱头。”

现年54岁的潘绍聪因广播节目《恐怖热线》被广为认识，也因此获得“鬼王”称号。他后来陆续在电视台主持《香港灵异实录》《总有一瓣在左近》等。

2008年，他开设付费收看网站“好大个网”，其中包括他的王牌灵异节目《恐怖在线》。据港媒，16年来这节目已播放超过4000集。另外也有报道指该网站付费会员过万，潘绍聪月收入超过100万港币（约17万新元）。

《联合早报》趁农历七月俗称的“鬼月”，请来本地鬼后朱秀凤录制一系列“朱秀凤讲明星鬼故事”视频，稍后将推出，敬请留意。

更多娱乐吃瓜内容，请浏览专页。