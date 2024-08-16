录影意外被“丧尸包围” 王鹤棣宣布退出节目

（广州讯）中国艺人王鹤棣日前参加篮球主题综艺节目《我的主场》，发生了遭热情围观民众包围，甚至出现推挤的危险情况。节目组事后发文道歉，王鹤棣的工作室也发文宣告退出节目录制。

王鹤棣14日参加《我》，录制地点是广东省一处户外篮球场。现场吸引许多民众围观，把场地外围成一层又一层的人墙。节目录制告一段落时，民众开始冲入场内，迅速地将王鹤棣团团包围，抢着要跟他合照。人群推挤，有人跌坐在地，现场像电影中人类被丧尸包围的画面，混乱又危险。

王鹤棣的粉丝在事后痛批节目组没有做好现场人员的管控，在人群散去时，现场还留下大量的垃圾，由粉丝自发性地帮忙清理。

王鹤棣工作室当天深夜在微博发出声明说：“节目录制现场混乱，存在众多隐患未解决，导致出现重大录制事故。当天我方多次与节目组沟通，但现场问题始终未得解决。”工作室向节目组宣告，王鹤棣将退出《我的主场》之后的录制，暂停后续所有该节目的配合和宣传，同时也要求节目组向受影响的人事公开道歉，妥善解决问题。

《我的主场》节目组也在微博发声，说明现场混乱的情况，是因为节目落地执行管控疏忽，因此向王鹤棣和现场观众、粉丝们深表歉意。节目组也终止与该次落地执行方合作，允诺完善录制流程与安全，坚决杜绝此类事件再次发生，保障嘉宾和工作人员的安全。