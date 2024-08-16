影后Gena Rowlands离世 林青霞曾在《重庆森林》致敬

（洛杉矶讯）曾获得奥斯卡荣誉奖的美国女演员Gena Rowlands（吉娜罗兰兹）8月15日传出离世消息，享年94岁。《纽约时报》报道，罗兰兹的导演儿子Nick Cassavetes（尼克卡萨维茨）透过经纪公司证实母亲的死讯，但未提死因或更多细节。Rowlands 2019年宣告罹患阿兹海默症，这几年与病症抗争。

Rowlands是美国独立电影先驱导演John Cassavetes（约翰卡萨维茨）的妻子，两人曾合作10部电影。Rowlands以1974年的电影《受影响的女人》（A Woman Under the Influence）和1980年的《葛洛丽娅》（Gloria）两度问鼎奥斯卡影后。林青霞在王家卫作品《重庆森林》里的金发杀手造型，是向《葛》里的Rowlands致敬。

林青霞在《重庆森林》里的金发杀手造型，是向《葛洛丽娅》里的Gena Rowlands致敬。（互联网）

Rowlands晚年演出儿子执导的浪漫电影《写我情真》（The Notebook）后，再度广为年轻影迷所知。她与老牌影星James Garner（詹姆斯加纳）一同演出男女主角Ryan Gosling（莱恩葛斯林）和Rachel McAdams（瑞秋麦亚当斯）的年老时期。

Rowlands从未获封奥斯卡影后，但曾以《首演之夜》（Opening Night）在柏林影展封后；2015年，她获得肯定其成就的奥斯卡荣誉奖。她上台领奖时，感性地说：“知道做一个演员最棒的事情是什么吗？不是在过一次人生，而是无数个不同的人生。”