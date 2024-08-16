李铭顺新剧首映会外 出现“欠钱还钱”布条

（台北讯）李铭顺、天心、李璇、李千娜、赵逸岚、卢以恩8月15日出席台湾科幻影集《Q18量子预言》首映会。剧中饰演AI人的炎亚纶因工作关系缺席，会场外却出现挂着“炎亚纶欠钱还钱”的红布条车子，引发关注。

新剧首映会外出现“欠钱还钱”布条。（互联网）

炎亚纶的经纪公司晴空鸟解释，炎亚纶2015年在当时的经纪公司华研安排下，拍摄香港电影《选择游戏》，电影过了10年仍未上映，直到2024年3月陆续收到表明是帮派的人员，要索取赔偿整部电影的制作费用。

晴空鸟说，制作相关事宜与只是主演之一的炎亚纶并无关联，“基于只是电影主演之一，除了已圆满履行演出合约义务外，本不应该负责电影上片与发行等相关事宜。我们也很期待电影能够圆满上映，观众可以看到10年前的炎亚纶稚嫩的模样。”

炎亚纶因工作缺席新戏首映会。（互联网）

李铭顺、天心再演夫妻



《Q18量子预言》原预计2023年推出，不料遇上剧中演员接连出事，包括炎亚纶爆出桃色风波、宥胜涉性骚等事件。随着炎亚纶获判缓刑复出，该剧也马上定档开播，另一演员宥胜的演出部分已确定全删。

李铭顺和天心自2013年的《亲爱的，我爱上别人了》再度演夫妻。演出科幻剧却不谙科技的李铭顺说，当初是天心鼓励他接演的，“她说，我们要走出来跟年轻人接轨。”

75岁的李璇在戏里和金士杰饰演百岁人瑞，两人还有吻戏。这场吻戏不在剧本里，是她临场和金士杰共同讨论出来的桥段。李璇惭愧地说：“我们家老爷（丁强）走了后，我都是亲的戏，不像话，有不守妇道的感觉，人家把我看什么样子。”丁强2023年1月底过世。