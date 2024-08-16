吕伟伦跌伤未愈 陈建彬仗义代班女友“爱相随”

吕伟伦跌伤未愈，“铁肺歌王”陈建彬仗义代班，女友则“爱相随”，陪伴主持歌台。两人台下恩爱，与歌手们相处乐融融，陈凯晴的五岁女儿还喊他们“阿公阿嬷”。

928义顺中心联合中元委员会星期四（8月15日）晚上庆赞中元，举办歌台演出。歌台原定由“歌舞怪杰”吕伟伦和阳光可乐主持，不过吕伟伦因日前摔伤头部，尚未痊愈，改由“铁肺歌王”陈建彬代班。

受邀演出的歌星阵容强大，包括婷婷、袁瑾、天悦、2Z姐妹、李爱玲、林茹萍、宝贝姐妹、朱莉莉、程刚和陈凯睛。

两名主持人一早就到场准备，并在舞台旁烧香祭拜。阳光可乐由助手陪同，而陈建彬的身边人就是交往逾10年的女友。

这名女友其实是《黄金年华之斗歌竞艺》忠实观众，两人在拍摄现场邂逅，交换电话号码后开始聊天，并发展至今。

陈建彬之前受访时说过，不太在意别人的看法，包括娱乐圈朋友在内，其实很多人早已知道自己的恋情。他当时说：“我觉得一个人总需要陪伴和爱情，我不会说我很浪漫，但我认为关心和体贴很重要，这样对方才能感受到。”

记者发现，“爱相随”的女友打扮端庄，她陪陈建彬到场，还在台下与到场的歌星们打成一片，聊天、玩自拍。

“跑台女王”陈凯晴星期四晚上带五岁女儿跑台，天真活泼的小女孩还对着陈建彬喊“阿公”，逗得陈建彬开怀大笑，还将手上红包送给她。

之后，每当小女孩喊一句“阿公”，陈建彬会再送上一张10元现钞，前后好几次。经旁人起哄，小女孩还对着陈建彬的女友高喊“阿嬷”，后台顿时一片欢乐。

吕伟伦仍住院 恐错过今年七月歌台

吕伟伦摔伤头，目前仍在住院，恐错过今年农历七月的歌台演出。

七月初四晚上，吕伟伦准备去歌台主持时，在电梯前突然头晕，跌倒头破，入院缝了十多针，至今仍得留院观察。

吕伟伦告诉记者，至今已推掉了两场主持工作以及七八台歌唱表演，原定月底的两场主持也不知能否赶上，恐错过整个农历七月的邀约。

目前，他的头部伤口拆线后开始愈合，但颈椎骨有点骨裂，还得接受耳鼻喉、心脏检查，以及进行核磁共振成像（MRI）扫描，一步一步找出晕倒的原因。

吕伟伦遗憾未能上台与观众见面，但也十分感谢大家的关心。