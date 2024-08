(首尔讯)韩国邪教“摄理教”教主郑明析涉嫌性侵女信徒的丑闻,2023年被Netflix纪录片《以神之名:信仰的背叛》(In the Name of God: A Holy Betrayal)揭露,引起全球震惊。不过,该节目的主制人曹圣铉星期五(16日)因涉嫌违反性暴力处罚法,被移送检方。

《以神之名》揭露四个韩国邪教摄理教、五大洋、婴儿花园、万民之神的恶行。在摄理教的部分,出现了郑明析所拍下的女性裸身的片段,且女性的重要部位都没有进行适当的遮掩,警方收到检举后进行调查。

韩国麻浦警察局近日以违反性暴力特别法第14条(使用相机等器材拍摄)的第二项(将可能引发性羞耻感的影像,违反当事人意愿进行散布或放映,将面临7年以下有期徒刑或4万8600新元以下的罚款)和第三项(若为牟利目的通过信息通信网违反第二项,将面临3年以上有期徒刑),将曹圣铉移送到首尔西部地检署。

韩警说,将纪录片发布在串流平台上具有营利目的,且未经当事人同意放映影片,认定存在犯罪嫌疑。