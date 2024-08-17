妈妈朋友的儿子 Love Next Door

Netflix 17日上线

《海岸村恰恰恰》的创作团队打造。在跨国大企业工作的裴石榴（庭沼玟饰），因为一次事件离开了公司，成了无业游民。裴石榴的“妈妈朋友的儿子”崔承效（丁海寅饰），是韩国建筑界最受瞩目的年轻建筑师，不仅才华横溢，外表出众，性格也完美。裴石榴试图重启自己的错误人生，遇到她生活的黑历史崔承效，两人上演一段浪漫喜剧。

四海重明

爱奇艺 已上线

景甜和张凌赫主演的古装仙侠剧。怪医南颜（景甜饰）为了救母亲，逼不得已踏入仙途，阴差阳错之下，与隐瞒身份的帝君嵇炀（张凌赫饰）种下缔结姻缘的“灵犀印”。这两个人，一个孤傲冷峻、道骨仙风，一个喜欢寻医问药，“地气”十足。本来相互嫌弃的两人，在追查南颜母亲心疾的过程中，卷入一场仙界的阴谋之中。

DNA恋人 DNA Lover

Viu 17日上线

崔始源（后）在《DNA情人》原本对郑仁仙没有好感，但逐渐了解后，两人互生情愫。（Viu提供）

崔始源、郑仁仙、李泰焕、郑釉珍主演。多次恋爱都失败的基因研究员韩素珍，希望通过基因找到真命天子。和男朋友分手不久后，在偶然机会下，素珍遇上妇产科医生延宇。初次认识素珍的延宇对她没有好感，但逐渐了解后，两人互生情愫。

S风暴

CM+（新电信Ch571） 晚上9.00

廉政公署首席调查主任陆志廉（古天乐饰）在调查非法赌博集团时，目击嫌犯被杀。重案组高级督察刘保强（张智霖饰）介入调查凶杀案，与陆志廉发生许多摩擦。两人由开始时的互不信任，到最后发展出默契，誓要联手将犯罪集团连根拔起。

爱玩客：向世界出发

Eazie TV·TVBS亚洲台 晚上7.00

一群爱玩客带大家到世界各地疯狂地吃喝玩乐，深入体验各地风土民俗。由雷艾美、八弟、阿杰、Max和小林贤伍联手主持。

医学大联盟

Eazie TV·民视第一台 晚上8.00

以往膝盖磨损只能靠置换人工关节，但现在可利用自身的多种生长因子促进软骨再生。掉发者不再只依赖生发液，而是先进的植发技术。视力退化不一定只能戴眼镜，激光矫视手术可带来清晰明亮的世界。本集也带大家探讨如何找到有效的减压方法。嘉宾包括小贺、唐玲、马国毕和杨绣惠。