为妈妈抢刘德华演唱会门票 魏妙如百试百败

魏妙如为妈妈此生第一次抢票，但刘德华的新加坡演唱会太抢手，她抢票两天都落空，不禁感叹“不知道原来这么难！”

62岁香港天王刘德华的“今天…is the Day 刘德华巡回演唱会2024”新加坡站将于10月10日至13日在室内体育馆举行。魏妙如的61岁妈妈10月过生日，她之前听妈妈随口说想看刘德华的演唱会，于是想买票让妈妈如愿。

刘德华在本地连唱四晚，至少有3万2000张门票出售，部分门票在8月13日预售，其余的在14日公开发售。魏妙如两天都在第一时间登陆售票网站抢票，可惜两天都是“等久都没有”。

她接受《联合早报》电访时有点泄气地说：“这是我第一次抢票，我都尽力了，听说有‘专业的机器人（bot）’也在抢票，它们的速度太快。”

老公暴露抢票计划

魏妙如这次抢票炮制生日惊喜可谓一波三折。门票13日预售，她只花了10分钟就能进入购票网页，本以为有希望，不料却被网页弹出。这样“进进出出”了几次，让她大感压力。妈妈看到女儿精神紧绷的样子，关心询问，在场的女婿黄昺翔一时说溜嘴，暴露了魏妙如秘密抢票的计划。

13日试了上百次都买不到，她14日再接再厉，这次等了50分钟才进入购票网页，却一直看到“信号失联”。她不断尝试，最后只看到“门票售罄”，十分气馁。她说：“妈妈说抢不到没关系，但是我看到主办单位有waitlist（候补名单），已经报上名了。”

主办单位UnUsUaL Entertainment受询时说，演唱会不会加场，是否加位则视情况而定。

台南媳妇当观光大使

2023年年底结婚的魏妙如，这次和老公黄昺翔回娘家小住几个月，16日以“台南媳妇”身份亮相本地旅游展，为台南旅游局站台。

魏妙如说老公黄昺翔最喜欢吃海南鸡饭。（魏妙如提供）

请她先为本报读者介绍台南有什么好吃好玩的，她说：“锅烧意面和鳝鱼伊面，这两样在新加坡比较吃不到。至于观光好去处，有花园夜市、安平老街，还有到安平港看夕阳。这是我们（她和老公）之前约会的行程，他是台南人，我们第一次约会就是去安平港。”

这趟回来新加坡，她也大快朵颐，吃尽想念的本地美食，还说“我老公真的很喜欢吃海南鸡饭，每天吃都不会腻！”