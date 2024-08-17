情节走向难预测 失踪夫和机器人都藏秘密

桑妮：AI管家 Sunny

可在Apple TV+观看

在东京和京都拍摄的10集英语、日语剧，改编自旅居日本的爱尔兰小说家柯林奥沙利文（Colin O’Sullivan）的小说《黑暗手册》（The Dark Manual）。

剧集开始，观众看到美国女人苏西（Rashida Jones拉希达琼斯饰）得知丈夫阿正（西岛秀俊饰）和儿子在坠机事故中生死未卜，家婆纪子（翁倩玉饰）拉着她参加集体哀悼。

“拭泪”仪式中拨电给遇难的亲人，其他人都连接到语音信箱，只有阿正的手机无人接听，苏西不禁怀疑丈夫和儿子尚在人间。其后，她竟收到阿正专为她创造的家用机器人“桑妮”，一直以为丈夫是冰箱设计师的苏西大为震惊。被迫收下桑妮的她，发现阿正不但是机器人设计师，而且在别人眼里竟是冷酷可怕的。

此时，日本黑帮找上门，开始想寻找真相的苏西不得不依靠桑妮，但桑妮似乎隐藏着秘密……

看不懂却想看下去

烂番茄网站影评人平均正面评价高达90%，也有76%观众给予正面评价，西方观众显然对剧集情有独钟。有网民说“不知道自己在看什么却想一直看下去”，观看《桑妮》的确有这样的心情。看了已上线的七集，仍分不清人物善恶，也许剧集就是胜在情节走向难以预测。

充满日本异国情调，被官方定位为喜剧，实则荒诞多于喜感。风格怪异阴郁悬疑疏离，带着浓浓的科技复古怀旧氛围，连家用机器人设计都异常简朴。

家用机器人桑妮究竟隐藏什么秘密，成了观众追剧的诱因之一。（取自Apple TV脸书）

我观看《桑妮》，其实为的是西岛秀俊。主演电影《在车上》全球叫好叫座之后，这是他首次演出美剧征战海外市场。以一贯内敛演技将平凡好男人表层下藏起原是“茧居族”的神秘黑暗面逐层展现，依旧充满魅力。可惜的是，明明挂着男主角头衔，戏份却比想象中少。

最喜欢他和拉希达在“一兰拉面”邂逅的一段戏，拍得很有意思。缘分的开启竟是在原是为“独食族”设计，清楚区隔的空间里，两个内心封闭的人在此产生羁绊。纵使后来揭露他或另有真面目，观众又怎会怀疑他的感情作假？孤独的人心灵契合，是注定。

翁倩玉锋芒盖过女主角

翁倩玉把强势蛮横但内心脆弱的母亲演得精彩，存在感强烈。（互联网）

定居日本的74岁台湾女星翁倩玉扮演阿正母亲，把强势蛮横但内心极其脆弱的人物演得精彩，每回出场，锋芒都掩盖女主角拉希达。

无论如何，《桑妮》的重心始终放在兼任监制的拉希达身上。有趣的是，剧中人设刻意不讨喜，我们甚至不知道她在美国究竟发生过什么事，以至于抛弃一切只身来到异乡定居。

声称因母亲在自驾意外中丧命所以痛恨机器人，以阅读障碍为借口抵死不学日语，时时摆出“臭脸”拒人于千里之外，连在机场面对结婚12年的阿正一脸甜蜜道别时，她的回应竟是比出中指。

浑身是刺的女人，从未把心打开，直到突然失去家庭，人生秩序突然被打破，慌乱之下被迫对外寻求慰藉，非常不可爱，也非常人性。

坚强不过伪装。人类，往往比我们以为的，更不堪一击，活得更乱七八糟。