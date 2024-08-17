记者大声说：什么时候才是时候？

最近接连被艺人婉拒访问要求，理由是“还不是时候”和“还没有准备好”，让我不禁思索，何谓合适的访问时机？艺人须要准备到什么程度才可以受访？如果剧集已经开拍，艺人也已经把新动态放上社交平台，为何“还不是时候”？艺人或许有自己的时间表，希望掌控新闻几时出街，但新闻有时效性，往往一过就是明日黄花，等到艺人觉得是时候了，准备好了，对记者来说恐怕已过了赏味期限。——李妙音

和同事聊起日本女主播川口由利因发文“难忍男人体臭”而被经纪公司解约、丢工作。究竟是现代社会太敏感，还是主播太不敏感？据知由利这篇文主要是针对夏天容易出现体臭问题而给予提醒和贴士，但用了自己难忍（有些翻译则用了讨厌）体臭，又在文中点出“男人”，因此被标上“歧视异性”。我觉得如果主播想提供意见或贴士并没有不好，但不该针对任何族群，也应当了解“体臭”可能是先天因素造成的，未必能靠后天治疗彻底根治。奉劝在网上想提供任何意见的人，还是要做好基本功课，对自己的发言负责任。——赖婉丽

王鹤棣最近参与篮球主题节目《我的主场》，录制现场，我用触目惊心来形容一点也不夸张。大批粉丝拿着手机蜂拥冲上前包围他，画面犹如电影《尸杀列车》，过程中尖叫声四起，还有人直接在偶像面前摔个狗吃屎。王鹤棣的工作室之后在微博批评节目录制现场混乱，尽管多次沟通，问题始终没有解决，因此艺人将退出节目之后的录制。主办方的确该负责，但我不禁思考，难道现场冲向前的粉丝没有错吗？爱他不就更应该要保护他吗？怎么会忍心让偶像陷入危险呢？——曾慧仪