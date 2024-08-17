“小腹凸出”是恭喜还是嘲讽？记者公开视频女星形象翻车

（洛杉矶讯）好莱坞男星Ryan Reynolds（莱恩雷诺斯）妻子Blake Lively（布蕾克莱弗莉）向来是媒体宠儿，两人育有四个小孩，家庭和乐，近期主演新片《以我们告终》（It Ends with Us）也热卖，未料却因一句玩笑话惹出负面舆论形象翻车。

最近知名美国女记者Kjersti Flaa（凯尔斯蒂弗拉）公开八年前访问Lively的视频，以“访问Blake Lively让我想辞职”为题，晒出完整版视频访问。当时Lively疑似嘲讽她小腹隆起，让患有不孕症的她几乎崩溃。

当时Flaa是为2016年电影《咖啡公社》（Cafe Society）而访问Lively与另一名女演员Parker Posey（帕克波西），Lively当时已怀二胎一段时间，小腹明显隆起。Flaa在访问前首先恭喜她，说：“首先恭喜，你的小腹隆起啰。”结果Lively并未说谢谢，反而指着她的肚子回应“也恭喜你的小腹隆起”。Flaa因为患有不孕症，所以听了这句话感到很受伤。

美国女记者Kjersti Flaa公开八年前访问Blake Lively的视频，引起热议。（视频截图）

访问接下来还埋了地雷。当Flaa将话题拉回电影，开始询问关于电影一套又一套的华服，Lively的眼神转向一旁的Posey，并说：“工作中每个人都想谈论衣服，但我想知道他们是否会问男士关于衣服的问题”，明显话中有话，接下来全程几乎对记者不多理会，场面有点尴尬。

相隔多年之后，Flaa才突然将这段四分多钟的访谈视频完整摆上网络，并告诉媒体，自己花了很长时间才重建自信。“我觉得被贬低和忽视，不免怀疑我是否还想再做这类采访。”她更说当时Lively的一番话让她彻底崩溃：“老实说，这很伤人，因为我显然没有怀孕，而且我永远也无法怀孕，所以对我来说那句话就像一颗子弹，让我觉得我很失败。”她也说，自己是被邀请去访问对方，完全没想到会遭受这种对待。

视频在网上引起热议，许多人都认同Flaa的感受，指Lively不该以女权分子自居，又去欺负另一名女性。不过也有人声援Lively，赞她一直有亲和力，认为是Flaa在访问一开始就踩到地雷问对方私生活问题，才会惹毛对方。