黄宗泽沦为配角 观众吐槽：《法证先锋VI》剧本太烂

香港无线电视的《法证先锋VI：倖存者的救赎》（以下称《法证VI》）由黄宗泽、蔡洁及袁伟豪主演，他们分别饰演化验师、法医和高级执法人员，组成“破案铁三角”，开播前就让观众大为期待。不过，剧集播映以来口碑却两极分化，因不少剧迷是冲着黄宗泽追剧，但几集看下来，配角戏份却比主角还要多，让他们高呼“还我黄宗泽”！

《法证先锋VI》因配角戏份比主角多，被剧迷疯狂狠批。（互联网）

不仅中国网民不买账，本地观众也在追剧群组吐槽，有观众直言：“一个字‘烂’，宁愿看回以前的TVB剧”、“整套戏情情爱爱占70%, 查案30% ”、“都还没破案，就跳到另外一个案子”、“配角是主角，主角是配角”，也有人强调：“还是喜欢欧阳震华”、“应该改名叫‘法证寻妻记’”、“你失眠吗？法证6帮到你”。

有资深剧迷锐评：“暂时是有史以来最烂剧本和剪接，没有之一。剧本支离破散，画面切换频繁，演员看得出来都演不下去，交功课就算数那种，面部表情缺乏，像读剧本过关就好，法证这个IP算是被这班剧组搞砸了”，这条评论还获得了群组高赞。

前媒体人接受《新明日报》访问时直言：“案件牵强也不精彩、剧本差，很多情节不拍出来就直接安排几个角色在洗衣店或咖啡馆交代。还有主角的太太在日本失踪案拖太久，从第一集到第十五集都还没解开谜底，令人很厌烦。如果最后没有合理的解释，简直就是玩弄观众的耐性，我在等结局看它和《家族荣耀》哪个比较烂。”

这名前媒体人认为，剧本对白如果写得轻松点，可能还有些说服力，“可是每次都像开会一样，所以剧本是最大败笔，演员又不够经验，如果是以前那些演员，还可能会自行改对白。”

在追剧的本地观众张先生也告诉《新明日报》指：“剧情有点拖泥带水，黄宗泽从法医变情圣，主干故事不明确，查案草草了事，由几位配角在咖啡厅闲谈带过破案过程。”

（左起）袁伟豪、黄宗泽与蔡洁为平息众怒，日前齐齐到中国大陆宣传造势。（互联网）

众艺人惨遭狠批 黄宗泽亲自“慰粉”

针对网上恶评如潮，黄宗泽日前回应港媒询问时只无奈表示：“这样要开拍第七系列了！到时再由感情戏同查案戏间取出平衡，第七系列就等王敏奕归队再正式查案。”

为安抚一众剧迷，黄宗泽、袁伟豪及蔡洁星期五（8月16日）齐齐到大陆宣传造势，更一连出席多场直播及商场活动，向来宠粉的黄宗泽又主动“慰粉”，与粉丝近距离合照。

遭狠批的阮嘉敏也在网上留言，会努力令演技进步；戴祖仪则称对网友批评感荣幸，讨论度高证明大家有看剧；林正峰则认为艺人很被动，自爆面对负评难免不快，但会自我反思及纾压。

欧阳震华。（互联网）

欧阳震华力挺：鸡蛋里挑骨头

欧阳震华作为《法证先锋》系列“先锋”，不仅捧场看剧还给“一致好评”：“《法证》一、二、三系列都很成功，可能观众印象太深刻，才会鸡蛋里挑骨头，我觉得这集无论摄影、道具同服装都好美。”