每篇贴文赚82万元 BLACKPINK Lisa封IG最赚钱亚洲名人

（综合讯）英国数据分析公司Hopper HQ最近公布“IG最赚钱名人榜”，韩国人气女团BLACKPINK四女齐齐打入百大最赚钱名人榜，当中泰籍成员Lisa更成为亚洲最赚钱名人。

根据“IG最赚钱名人榜”，进入百大的名人榜中，有多位韩国艺人上榜，BLACKPINK Lisa以每篇贴文赚62.3万美元（约82万新元）在百大中排名第29，但却是亚洲第一女富豪，同团的Jennie则以每篇发文收入51.1万美元（约67.3万新元），排名第36位，Jisoo和Rosé则分别以47.4万美元（约62.6万新元）和47.2万美元（约62.2万新元）排在第40和42名。

防弹少年团（BTS）的成员也榜上有名。（互联网）

另一超人气韩团防弹少年团（BTS）的成员也榜上有名，Jin以每篇帖文29.2万美元（约38.4万新元）列第68名，队友RM和“脸蛋天才”车银优则以每篇发文赚28万美元（约36.9万新元）和27.4万美元（约36.1万新元），分别排在第71名和第72名，而李敏镐则以21.1万美元（约27.8万新元）排在第88名。

李敏镐名列88。（互联网）

与西班牙天后合作 新歌突破千万点击

BLACKPINK Lisa风头一时无两，除了是亚洲最赚钱的艺人之外，她月前推出的Solo歌《ROCKSTAR》热爆海外之后，再接再厉，力邀西班牙天后Rosalia合作新歌《New Woman》，歌曲星期五（8月16日）正式上线，其MV上架短短半天已突破1000万点击，。

Lisa去年与队友曾到美国大型户外秀《Coachella音乐节》为Rosalia打气，之后还在后台合照，同时也相约同游，两人在歌曲《New Woman》MV大晒深厚姐妹情，其中一幕Rosalia的唇环紧扣Lisa的耳环，传达出作为新时代女性的两人打破世俗束缚，活出自我与自信。

车银优排在第72名。（互联网）

452万元每篇文 “帅罗”称霸全球

葡萄牙足球明星“帅罗”克·罗纳尔多（Christiano Ronaldo）称霸。

根据“IG最赚钱名人榜”，“帅罗”克·罗纳尔以每篇发文收入高达343万美元（约452万新元）称霸，其次是美国歌手赛琳娜戈麦斯（Selena Gomez）、“美妆女王”凯莉·珍娜（Kylie Jenner）、“大只佬”巨石强森（Dwayne Johnson）、歌手亚莉安娜·格兰德（Ariana Grande）、名媛金·卡戴珊（Kim Kardashian）、天后碧昂丝（Beyonce）、真人秀女星Khloé Kardashian及加拿大天王贾斯汀比伯（昵称小贾斯汀，Justin Bieber）依次排第三名至第10名。