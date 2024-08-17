BTS公司总部出现卡车花圈 要求Suga退团

（首尔讯）韩国天团BTS成员Suga（闵玧其）涉嫌在醉酒状态下驾驶电动电单车，要求Suga退团的声音越来越大。日前，BTS所属经纪公司BigHit Music母公司Hybe总部前，就有BTS粉丝摆放了20个要求Suga退团的花圈，上面写着“闵玧其，退出吧”“祝贺你的堕落”“难道你不觉得对粉丝感到抱歉吗”“是你放开了我们的手”等内容。

16日，Hybe总部前又出现两台抗议卡车，轮播12则信息，包括“酒驾者SUGA OUT”“SUGA是酒驾者，罪犯就该退团”“道歉？努力？不需要，SUGA退团”“我们不需要欺骗粉丝的罪犯”等。

Hybe总部前有20个要求Suga退团的花圈。（互联网）

有粉丝说，这个卡车花圈抗议不代表所有“Army”（BTS粉丝团的名字）的意见，而是部分支持Suga退团的粉丝自发组织的。

除了有粉丝要求Suga退团，如今也有厂商开出第一枪，三星电子德国分公司撤下Suga为产品代言的照片，引发各界议论。

韩媒《京乡体育》报道，三星德国分公司16日在X（前身为Twitter）帐户上发布一张Suga手持手机产品的宣传照片，写道：“谁是展示产品的最佳代言人呢？”并上传了BTS的Suga、RM和Jimin三名成员的广告照片进行投票，17日，Suga的照片却已被撤下，形同切割。

目前警方预计传唤Suga到案说明，但时间还未确定。