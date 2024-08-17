李铭顺一招治儿脾气 送最贵800元礼物“喊失败”

（台北讯）李铭顺和天心在台湾三立电视新剧《Q18量子预言》中再度演夫妻，戏里为了儿子，李铭顺创造出AI仿生人。

李铭顺日前受访，谈到现实中的10岁儿子时，坦言平日很少在家，所以回家时不当黑脸，以免儿子跟他不亲。他透露儿子3岁时一次无理取闹，他把儿子带进房间“促膝长谈”，竟让儿子从此不敢闹脾气。

他忆述，那次进房间后他要求儿子不要哭，冷静下来讲话，结果儿子赌气面壁不看他，李铭顺按捺住脾气说：“你现在不跟我讲话是吗？那我就坐在这里等你啰。”父子俩耗了10多分钟才结束这场“战争”，李铭顺笑说：“从此以后他要哭，我就说：‘走，进房间’，他就不敢哭了。”

李铭顺疼儿子但不溺爱，不会乱买东西给他，买过最贵的是一架约800新元的机器猫。他说儿子喜欢大自然和动物，想养真的猫，他说不行，就买了一只假的，让他先练习照顾宠物。这只机器猫经过互动会习得技能，还会自己充电。

两三年过去，那架机器猫一直躺在充电器旁边，李铭顺叹说：“我说你（儿子）到底有没有养好？我觉得那是失败的电子猫，从此以后我不要再买这东西。”

他一家人虽相处时间少，但感情好，他偶尔还会吃儿子的醋。有次儿子形容自己是小丑鱼，妈妈就像是珊瑚一直保护着他，李铭顺问儿子“那爸爸是什么鱼”，儿子竟回“你是别种鱼”，让李铭顺“气得要死”。