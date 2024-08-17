韩星剧酬排名曝光 李政宰闯入好莱坞竟只排第二

（首尔讯）韩剧在亚洲地区大受欢迎，近年也收获大量欧美粉丝，尤其《鱿鱼游戏》掀起了全球热潮，还在多个国际颁奖礼获奖，包括李政宰破天荒勇夺艾美奖视帝，更成功在好莱坞占一席位。

这股韩剧热潮带动一众韩国演员身价，水涨船高，近日有媒体统计出最高剧酬演员排名，令人惊讶的是李政宰竟然只排第二。

今年的热播剧《泪之女王》令金秀贤又一次人气飞升。自从10年前凭《来自星星的你》爆红，他的剧酬便随着名气有增无减，到2021年的《某一天》，他每一集剧酬已高达56万新元，成为韩星之冠。到了《泪》他的身价更上一层楼，每集剧酬已突破68万新元。

早已是影帝级人马的李政宰，近年转战剧集同样发展出色，《鱿鱼游戏》令他名利双收，每集剧酬逾32万新元，成为韩国第二高剧酬演员，相信第二季定必再加酬劳。

第三名为宋仲基，去年的《财阀家的小儿子》为他带来每集约30万新元酬劳。

金秀贤拍《泪之女王》剧酬再破纪录。（互联网）

第四和第五名分别为宋慧乔与全智贤，前者2022年的《黑暗荣耀》与后者2021年的《智异山》，每集剧酬逾21万新元。

第六名是李英爱，2021年《神探具景伊》每集剧酬也在21万新元左右。

第七名是玄彬，每集剧酬将近15万新元。

第八名是高贤廷，每集剧酬超过11万新元。

李敏镐排第九名，每集剧酬约10万新元。