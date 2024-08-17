小甜甜为女儿放弃台娱乐圈 公开小鲜肉男友照

（台北讯）39岁女艺人小甜甜（张可昀）日前先后官宣男友，又转发有关她离开台湾演艺圈移居对岸的报道，透露事业新动向。

她说做此决定的关键因素在于女儿：“我女儿的成长只有一次，不会暂停更无法重来，所以陪她成长，参与她的每个阶段与过程，才是我唯一重要的事”。

她在脸书宣传新开的抖音账号，就有网民猜测她要去中国大陆卖货。她上月爆出疑因安眠药吃太多，不只开车开到睡着，甚至拍戏忘词被换角的疑云，她当时严重驳斥，说“有心人士妖魔化一位现在根本没在你们台湾演艺圈的妈妈”，早已泄露离开台湾的决心。

自综艺节目《欢乐智多星》出道的她，上月就说与经纪公司谈好中止合约，让她做想做的事，也感谢公司的谅解。外界猜测，明星主播近年来收益颇丰，如刘畊宏在台湾成绩平平，去大陆做运动主播后，事业平步青云，也许小甜甜也能开拓自己的新天地。

小甜甜公开男友照片，他被称为“花美男”。（互联网）

另外，小甜甜也向公开男友示爱说“谢谢你一直以来爱我，也爱我的小孩，当我跟你说现在我想以工作跟小孩为主，让我去拼搏，你二话不说的支持。”

她也在文中透露了现在的感情观：“当你真的有了种种经历，长大了懂事了理智了，你就会完全明白所谓的爱与伴，就是彼此祝福与陪伴。”

她新公开的男友也曾在社媒说自己喜爱热烈的爱情：“我太喜欢张扬的爱意了，大大方方的公开承认有多爱我，我是一个很疯的人，我的爱也是。”

照片公开后，网民都说小甜甜的男友是花美男。