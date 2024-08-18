陈罗密欧20多年后回旧樟宜医院“探险”

陈罗密欧8月10日晚上参与“探险类”导览团，包括他在内，一行14人随讲解员从樟宜角渡轮码头开始，沿途步行经过海边、废弃别墅、前英军营房等，最后抵达旧樟宜医院。

陈罗密欧以语音短信告诉《联合早报》，他认识该导览团的负责人，好几个月前就收到对方邀请，但碍于工作满档抽不出身。“一直到最近有时间，刚好他们那天也有成团，我就答应了，才发现恰逢农历七月。刚开始有些担心，但我从小就喜欢听鬼故事和灵异相关事件，长大后也很爱看恐怖片，喜欢刺激，所以很想体验看看。”

这趟体验让陈罗密欧大开眼界，他形容：“像是历史课一样，边走边听他们分享建筑是在哪年建的，为什么会被遗弃，很多很多故事。这和我以往去万圣节主题派对很不一样，因为这些建筑物历史悠久，每栋背后都有故事。”

陈罗密欧分享整趟体验中最让他印象深刻、最好玩的部分，是在前往旧樟宜医院的一段路。“那段路大概就200米，讲解员让我们选择单独走或结伴走，我一个人走，深刻感受当下的气氛，聆听夜晚的声音。”他补充：“其实整趟体验中，我没有看到也没有感受到什么，但在走那段路时，不晓得是不是心理作用，觉得那边的磁场能量比较低一些，压迫感比较大。”

这并不是陈罗密欧第一次到旧樟宜医院，他在过去的访问中曾透露中学时和朋友去过该地探险。被问及两趟体验的不同，陈罗密欧说：“之前那次好像是20多年前，我念中二、中三吧。那时候（医院）还没被封锁，大家都还是可以光明正大进去。我那次是从正门进去，这次则是从另一个急诊室入口。当然现在已经不能进去了，我们只能在外面看一下。”

“不属于我们的地方就别去”

热爱探险的陈罗密欧是否相信鬼的存在？他说：“这个问题我也问过自己很多次，我现在觉得有。虽然我没有看过，也不曾有过什么经历……”说完他立刻喊“touch wood”（大吉利是），继续补充：“但我相信世界上有很多无法解释的东西是存在的。”

记者好奇，有什么禁忌或底线是他绝对不会去挑战的？他答：“不属于我们的地方就别去。比方月球旅行，潜水到非常深的深海，我觉得这些还是交给专业的（人士），一般人能免则免，不然可能会有不好的事情发生。”

明年将踏入不惑之年的陈罗密欧坦言，以前什么都喜欢挑战，极限运动如跳伞、滑翔伞、蹦极跳等都想试一遍，“但随着年纪渐渐增长，反而开始担心会出意外，打消了念头。”