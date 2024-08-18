国庆群众大会2024（现场直播）

8频道、U频道 傍晚6.45（第一部分）、晚上8.00（第二部分）

黄循财总理在工艺教育学院总部发表国庆群众大会演讲。

柳舟记

Viu 已上线

肩负剿灭仰山山患重任的崔行舟（张晚意饰），阴差阳错救下从未谋面却实为劲敌的柳眠棠（王楚然饰），并误以为对方是仰山头领的宠妾。重伤苏醒后失忆的柳眠棠，把崔行舟错认为夫君崔九，崔行舟将计就计，谁料柳眠棠凭借过人的胆识和才智，开了一家瓷器店，生意火红，崔行舟对她刮目相看，日渐生情。与此同时，柳眠棠慢慢发现崔行舟可能藏着不为人知的秘密……

爱女之约：与囚父共舞 Daughters

Netflix 已上线

《爱女之约：与囚父共舞》对同理与宽恕的刻画令人动容。（Netflix提供）

电影人Natalie Rae（娜塔莉雷伊）和社会变革倡议人士Angela Patton（安琪拉帕顿）联手打造的这部纪录片，记叙一段长达八年的旅程，对同理与宽恕的刻画令人动容。奥柏蕾、珊塔娜、拉兹雅和嘉亚娜的父亲都在狱中服刑，而一场父女舞会即将登场。影片贴身直击女孩们准备这个重要场合的过程，四人敞开心房分享她们的梦想，也吐露父亲不在身边的煎熬，言谈之间展现了超龄的智慧和韧性。片子剖析在刑法体系的残酷桎梏下，亲子关系如何变得紧绷而复杂，并强调要抚平社会的伤痕，必须从家庭踏出第一步。

三吃客

U频道 晚上9.45

这一期，三吃客将介绍三道以芋头为主食材的美食，其中有客家传统小菜，也有中日合并的创意料理，更有人见人爱的蛋糕甜点。

食分绝配

8频道 晚上9.15

涩味不是一种味道，而是一种触觉，是口感的一种，而口感已经被证实可以改变大脑感知食物的味道与风味。当我们尝到涩味物时，口腔和喉咙会产生干燥、粗糙或起皱的感觉，所以涩，常常处于不受待见的地位。在这一集，杨应晖尝试找出涩味的最佳搭档，挑战自己创作出一道颠覆大家对涩味认知的料理。

侍亲假

Eazie TV·客家电视 晚上9.30

主演：古斌、朱蕾安、涂台凤。当法律规定可以为了生养下一代而有生产假、陪产假和育婴假，那是不是也可以有侍亲假，来陪生养我们的父母呢？以客家语、华语播出，附中文字幕。

驱魔天师

Hub都会台（星和Ch825） 晚上9.00

主演：钱小豪、于小彬。林天师带徒弟刘一泽行走江湖降妖除魔，遇到多年前收服但却不知如何逃跑的狐仙，降妖过程中因无法面对女儿的死亡而被狐仙附身利用。最终林天师牺牲自己，并将一身本领传承下去，徒弟刘一泽成为新一代驱魔天师，继续惩恶扬善。