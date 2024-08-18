上周票房：《抓娃娃》抓住视线

迪士尼的《死侍与金刚狼》在预料之中霸榜。泰国阿嫲在榜上逗留10周滑落榜外，但《金孙暴富攻略》仍在上映中，截至8月15日在本地取得584万元票房，以黑马之势跑出今年至今本地最卖座亚洲片冠军。

四部电影新上榜，其中，中国卖座电影《抓娃娃》在众多好莱坞片中脱颖而出跻入三甲。该片7月16日在中国上映七天票房就破16亿人民币（约2.9亿新元），在当地目前已累积超过30亿人民币（约5.5亿新元）票房。“本土天王”李国煌一改搞笑路线，在充满怀旧风情的本地电影《乐园》展露精湛演技，首周末票房跃上第六。

澳大利亚影后Cate Blanchett（姬蒂班查）主演的《边缘禁地》是改编自同名游戏系列的美国科幻动作喜剧片，虽打入十大但口碑普遍欠佳。记者觉得故事和动作场面没有惊喜，看55岁影后变身火凤凰也颇显滑稽。

2024年8月8日至8月11日票房排名

①（1）死侍与金刚狼（Deadpool & Wolverine）

②（2）神偷奶爸4（Despicable Me 4）

③（新）抓娃娃（Successor）

④ (新）圈套（Trap）

⑤（3）脑筋急转弯2（Inside Out 2）

⑥（新）乐园（Wonderland）

⑦（4）传说（A Legend）

⑧（新）边缘禁地（Borderlands）

⑨（5）龙卷风暴（Twisters）

⑩（6）长脚怪（Longlegs）