王晶谈邱淑贞当年全裸却“三点不露”

（香港讯）邱淑贞虽息影多年，却仍不少影迷心中的性感女神。导演王晶近日在他的YouTube节目聊及第一位“晶女郎”邱淑贞，自豪创造了“三点不露”尺度。

王晶回忆，在1987年香港小姐选美比赛相中邱淑贞，认为她长相甜美有潜力，起用她当配角拍摄电影《撞邪先生》。接着《最佳损友》爆红，片中角色名字“豆豆”成为邱淑贞的暱称，之后她在《求爱敢死队》《最佳损友闯情关》表现未特别突出，就是大堆头喜剧中的一个美女，直到《整人专家》搭配周星驰，她能接住周星驰无厘头的搞笑演出，亮眼表现因而争取到另一个重要角色，在《五亿探长雷洛传》饰演刘德华的初恋女友，即使戏份不多，演技获得好评。

王晶聊及邱淑贞，说她“很醒目，由于家境不是特别好，所以很进取，很想红，很想改变生活。”于是为她写了《与龙共舞》的剧本，希望能帮到她，自己班底也多一个人可用，结果老板钦点张敏主演。后来他拍《鹿鼎记》，便让邱淑贞演建宁公主，多一些与周星驰的对手戏，尤其是睡了周星驰的那场戏“笑果”非常好，连林青霞都眼红吃醋。王晶说林青霞曾抱怨：“哎呀，我整天跟在邱淑贞屁股后面走来走去，都不知道在干什么。”他便让林青霞在后段有更多发挥的空间。

只是邱淑贞也知道当时要在影坛出位相当不容易，王晶对她说当玉女顶多就是这样，除非做一点突破。那时候叶玉卿、李丽珍拍了几部三级片，豪放大胆掀起热潮，他问邱淑贞：“你有没有胆向这方面想？”邱淑贞面有难色：“去到这里我就不行了。”意指无法做到像她们的尺度，王晶则说：“千万不要真的全裸，到时你身段就太低了。”他指点邱淑贞要做到“大家觉得你很性感，而又看不到的”，于是为她量身订做《赤裸羔羊》，创造出“三点不露”，吸引很多电影模仿。