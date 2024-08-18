《小孩不笨3》中国首日票房逾26万元 梁志强：可以更好

本土电影《小孩不笨3》星期五（8月16日）正式在中国放映，首日票房为141.5万人民币（逾26万新元），导演梁志强受访时认为“可以做得更好”。

2024年中国暑期档进入最后冲刺阶段，不过在剩余两周，新片上映速度不减，比如本周末就有12部电影上映，其中包括《小孩不笨3》。

目前还在中国为电影做宣传的梁导在接受《新明日报》访问时透露，他们这几天在当地的宣传都获得很好的反应。当然，他也有关注电影上映首日的票房，并表示：“非常不错，但相信还可以做得更好。”

梁导这次宣传行程满满，预计八天造访北京、上海、武汉、重庆和深圳，跑至少30场路演。他坦言，中国这么大，要很快地让每个人知道这部电影，肯定是一项挑战。“我们已经卯足全力，争取在每一个平台曝光。很多著名中国艺人，黄晓明、马来西亚歌手品冠及朱主爱等都来帮我们站台，还有巫启贤，也帮了我一个大忙；阿牛也有帮忙，所以我非常感恩。”

梁导指出，这回在中国宣传对他来说是很新鲜的体验。“中国的首映会跟我们这里的很不一样。新加坡就是晚上一场首映会，但是在这里，我们中午过后就进戏院进行‘路演’（等同于新加坡的谢票）。活动上不仅是讲话，还有精心设计一些游戏，蛮有创意的。”

挤入前五

根据搜狐网报道，星期五当天共有九部新电影上映，星期六（17日）则有三部，所以两天加起来总共是12部。

数据显示，星期五票房排名第一的是日本动画片《名侦探柯南：百万美元的五棱星》，一天的收入高达5213万人民币；第二是好莱坞电影《异形：夺命舰》（Alien: Romulus），票房收入为4420万人民币（约813万新元）；第三则是由张家辉和阮经天主演的《重生》，收入2490万人民币（约458万新元）；第四是由林鹏、卢燕率领边程、张淼怡、关晓彤等新生代主演的《红楼梦之金玉良缘》，收入为251万人民币（约46万新元）；再来就是《小孩不笨3》的141.5万人民币（约26万新元），虽然票房收入与前三有明显差距，但《小孩不笨3》还是挤入了前五名。

8月16日上映电影票房一览

1.《名侦探柯南：百万美元的五棱星》:5213万人民币（约959万新元）

2.《异形：夺命舰》:4420万人民币（约813万新元）

3.《重生》:2490万人民币（约458万新元）

4.《红楼梦之金玉良缘》:251万人民币（约46万新元）

5.《小孩不笨3》:141.5万人民币（约26万新元）