陈秋霞陈秀珠聚会 曾情牵马国富商结局却不同

（香港讯）陈秋霞自1981年与马来西亚“钢铁大王”拿督钟廷森结婚后，便淡出幕前，长居马国。她最近到香港宣传新书，抽空与相识多年的好友陈秀珠聚会。

陈秀珠8月17日在社媒上分享两人的合照，年过六十的两人起色都非常好。陈秀珠还写道：“难得相聚，美味乳鸽当前，又有好书相赠，真的赏心乐事。”

陈秋霞早在17岁就以歌手身份出道，气质清纯脱俗，大受欢迎，其后更展开演员生涯。1977年，年仅19岁的她凭首部电影《秋霞》获得台湾金马奖最佳女主角奖 ，创下了当时戏龄最短的影后纪录。而陈秋霞在拍摄期间更与男主角钟镇涛擦出爱火，当年两人被视为圈中的金童玉女，但之后他们因聚少离多，感情转淡，最后分手收场。

后来，陈秋霞与马来西亚富商钟廷森相恋，1981年陈秋霞结婚后退出演艺圈，随老公移居马来西亚，相继诞下三名女儿，专心相夫教女。

而陈秀珠近年处于半退休生活，她于1990年代初也曾到马来西亚经商，又与当时的男友林致华开四川小吃快餐店。林致华是马国赌王林梧桐之子。

1999年，陈秀珠突然传出生美国生下诞下儿子陈迪加，但一直未透露儿子生父的身份。陈秀珠2021年在黎芷珊主持的TVB访谈节目《单对单》中，谈到当年毅然决定独自产子，儿子并不知道爸爸的身份。

陈秀珠指儿子小时候并不好奇，但长大后想法不同，但她依然守口如瓶：“我觉得不需要，他知道了又如何？没有人知道（父亲身份），就算是亲密的朋友。”她说如果重新选择，绝不会当单亲妈妈，也不鼓励人别人做。