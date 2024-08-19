同盟 The Union

Netflix 已上线

迈克（Mark Wahlberg马克瓦尔贝里饰）是脚踏实地的建筑工人，当高中时的恋人罗克珊（Halle Berry哈利贝里饰）招募他执行一项高风险的美国情报任务后，他一头栽入顶尖间谍和秘密特工相互角力的世界。

今天的她们

e乐（新电信Ch11／Ch501） 晚上10.00

宋轶、佘诗曼及李纯主演。路真真为爱离开北京回到成都，梁清然被总公司派去收购老字号餐馆川白楼，路真真选择帮助闺蜜顾漫婷一起度过川白楼的经营危机。一场关于美食“传承与守护”的故事，让三个性格各异的女人“不打不相识”。经过爱情、事业和理想的层层考验，她们将在烟火成都迈向怎样的人生新阶段？

单身行不行

Eazie TV·东风卫视 晚上9.00

刘雨柔前夫黄育仁放弃年薪600万台币（24万新元）的金融事业，转行当格斗选手，曾经一年收入仅7000台币（285元）。被打到骨折、脑震荡，差点没命，两段婚姻都因此结束，他为何不后悔？策展王林宜标邀兵马俑、疯马秀来台，创下多项纪录，背后有何辛酸？

不可思议的动物 Impossible Animals

Eazie TV·探索世界频道 晚上9.55

本系列揭示地球上最令人惊讶的动物。地球上的每个栖息地都为动物带来必须克服的各种挑战。在动物王国中，有些生物将自己的身体、行为和技能推向超凡的极限，这些惊人的动物似乎能化无法为有法。

洁丝汀的马来西亚美食之旅 Malaysia Gourmet with Justine Schofield

BBC Lifestyle（星和Ch432，新电信Ch255） 晚上7.30

一起探索马来西亚美食。（星和提供）

洁丝丁在探索马来西亚时，发现从热闹的市场到宁静的海滩都能一窥马来、印度、中国和本土美食的多样化融合。

与龙共舞

天映频道（星和Ch868，新电信Ch585） 晚上7.10

主演：刘德华、张敏、叶德娴、吴孟达。刘德华饰演的富家公子，意外坠船后遇到在他公司工作的积极上进女孩陈月光。这个富家公子发现原来过着悠哉闲哉的简朴生活，十分写意，于是他决定隐藏身份，并要赢得陈月光的芳心。