戴向宇是家务“小白” 做饭太太不敢吃

家务优等生

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戴向宇最近因中国小生张昊唯的私下谈话，卷入嫖娼疑云，尽管后来对方道歉，还他清白，但已对他的生活和形象造成严重影响。

今年12月便踏入40岁的戴向宇，曾在新加坡拍剧五年，当过一线小生，2013年回中国发展时已是29岁“高龄”，成就不如大他九岁的演员妻子陈紫函。他去年和太太一起上网综《家务优等生》，在节目中展露不为人知的一面，还有夫妻俩的日常相处。戴向宇在新加坡时，记者曾多次访问他，对他并不陌生，不过看到他在节目中展露本性，还是吃了一惊：“这是我认识的他吗？”

《家》邀请多名艺人上节目展示日常的家务挑战，戴向宇在家里录制，陈紫函则在摄影棚观察录影片段并评论丈夫的表现。

从垃圾桶翻出剩饭来吃

戴向宇在厨房准备黑暗料理。（互联网）

夫妻俩的住宅在镜头前展开，老实说东西放得有点乱，看不出家里有什么设计特点。戴向宇做起家务很敷衍，且自我感觉良好，陈紫函皱眉无语，让嘉宾笑歪了嘴。

有趣的是，戴向宇似乎对家里的东西放在哪里毫不熟悉。他还是个家务“小白”（对某方面毫无了解的人的称呼），连榨果汁也不知道要加水。陈紫函谈起他做饭，面露难色说：“他做饭的那几天，我有点不敢吃，好吃难吃不重要，是怕不干净。”对此，戴向宇回嘴：“高温处理还怕什么不干净？”

戴向宇掌厨，陈紫函会叨念和担忧不止，“垃圾乱塞垃圾桶一下子就满了”、“怎么用舀汤的漏勺炒菜”，戴向宇戴却老神在在，还不耐烦地把她赶出厨房，让她委屈地对家里的狗狗申诉“帮人还要被嫌碍事”。

戴向宇饭煮不够，竟然从垃圾桶翻出之前点外卖吃不完的饭，说刚煮的饭会留给太太吃，自己就吃那些剩饭，陈紫函听到这里掩脸不忍卒听，画面很搞笑。

番茄炒蛋成了黑暗料理

戴向宇（右）和陈紫函在节目中展示两人的相处之道。（互联网）

戴向宇做出的几道黑暗料理，番茄炒蛋是“经典”——番茄一刀不切依然很大颗，味道还是生的，鸡蛋则已散成蛋花。可是无论看起来多么欠缺色香味的食物，戴向宇吃起来都让人觉得无敌香。

他不是没有优点。他早起买了早餐回来，太太还在睡觉；他带着太太做拉伸运动，轻松盘腿，太太则做得“面目狰狞”。他装晕倒在地上，要老婆处理，棚内的专家导师赞说，戴向宇给太太训练力量，还懂情趣，不做家务没关系，这个老公值得拥有啊！听得大家笑开怀。

陈紫函说，她明白自己嫁的是“弟弟”，意思是体恤对方有时做事未达自己的期望，不会介意，可见很懂婚姻。

不主动加人微信

戴向宇露出结实的臂膀和腰身，显见平日对体格有严格要求，生活自律。陈紫函知道他要出席新剧《南洋女儿情》的活动，帮他搭配南洋风服装，还扮导师问丈夫出道几年了，怎么17年了还没红？戴向宇笑答：“可是我是东南亚一哥呀！没有人不知道我呀！”让太太叮嘱他要谦虚。

戴向宇和陈紫函夫妇在《家务优等生》揭露许多不为人知的一面。

他起初抗拒太太挑的露腰装，原来他不像许多男星爱在社媒晒肌肉，练身材看来只是为了演戏而非炫耀。专家嘉宾说，戴向宇应该是怕暴露自己让人感觉无礼，是个注重礼仪的人。

陈紫函提醒丈夫在活动上要跟大家破冰，他笑回：“我长那么帅还要破冰呀，冰就自己碎了呀！”说完自己笑了出来。

陈紫函透露丈夫不主动加人微信，会借尿遁，只有对方有成为朋友的可能他才加。她评价丈夫：“理性、固执、执行能力强。”他则赞太太综合实力和生存能力都强。专家最后总结戴向宇是个简单、真诚、洒脱的人，不为功名利禄所左右。

《家务优等生》也称为《做家务的男人》第五季，前面四季请来许多更大咖上节目做家务，包括袁弘张歆艺夫妇、魏大勋和父母、王祖蓝李亚男夫妇、张继科和父母、郭麒麟与范丞丞、杨千嬅丁子高夫妇等。

第四季请来杜淳、李汶翰、魏大勋等男星，进修家务课程，克服各种家务难题。节目通过家务反映艺人性格，娱乐性与知识性兼具。