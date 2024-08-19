李灿森挑战甄子丹演跛豪 力诱苗侨伟“出山”

优酷与天下一电影联合出品的30集警匪动作剧《无惧》，在马来西亚吉隆坡如火如荼拍摄中，48岁港星李灿森兼任总监制与主演之一。他接受《联合早报》电话访问，谈到兼顾两个身份时说：“监制跟演员的部分没什么重叠，这个很重要，因为前期的工作不牵涉演员的身份，所以我可以全心全意做好前期筹备。”

《无惧》是李灿森第五次担任监制，跟演员较被动的身份相比，他说监制要参与影视项目的每一个部分，包括跟编剧和导演开发故事、找演员，以及跟投资方或平台洽谈；监制的工作也分阶段，每个阶段有要做的事情。“对我来说都应付得到，不是所有东西堆着一起来。”

李灿森（右二）兼顾总监制与演员。前排左为钟盛远导演，右为罗惠德导演。（天下一电影制作、天下一马来西亚提供）

《无惧》是导演兼编剧钟盛远与李灿森2019年开始策划的影视项目，筹备了五年，7月正式在吉隆坡开机。团队这五年不停完善剧本，李灿森指出，一开始创作剧本时未落实演员，到了第三四个版本，已经确认苗侨伟、姜皓文、陈家乐等主要演员，剧本之后都根据这几位演员的人设与形象来打磨。

给观众完全不同的跛豪

说回演员身份。李灿森饰演一代毒枭“跛豪”，提及过去影视作品中曾演出此角的有吕良伟、甄子丹、梁家辉和陈小春等，他说：“我当然不能跟他们比。每一个演员都有自己的特质，我相信我能带给观众一个感觉完全不同的跛豪。”他预告除了有别于往的演绎方式，还会用另一把声音演出，而角色在不同阶段会有不同特质，观众将看到一个全新的李灿森。

周秀娜饰演李灿森的太太，陪他走过人生高低起伏。（取自艺人IG）

周秀娜饰演李灿森的太太，是他身边最重要的女人，陪他走过人生高低起伏。李灿森说：“娜姐给我的感觉其实不像我老婆，更像我的军师和兄弟。我每次有困惑，她都会帮我解决问题，我们的感情不侧重描写情情爱爱，反而会有一切尽在不言中、牵手的温馨画面。”

《无惧》以六七十年代的香港为背景，剧组拉队马来西亚拍摄，主要相中当地许多英国殖民地时代的怀旧建筑物。李灿森透露，找到合适的场景是比较大的挑战，勘景花了不少时间和功夫，找到合适的建筑物之后，还得花大量人力和物力布置内景。

另一个挑战是拍摄枪战和爆破场面。马国对枪械的管制很严，凡有枪械的戏份，必须通过有相关执照的当地公司提前申请。李灿森说：“有时拍摄会突然需要一些道具，如果是一把枪，就会是一个比较大的挑战。”

团队勘景花了不少时间和功夫，找到合适的建筑物之后，还得花大量人力和物力布置室内场景。（天下一电影制作、天下一马来西亚提供）

用诚意和故事打动苗侨伟

五年前筹拍初期，李灿森第一个想到的演员是“三哥”苗侨伟，所以第一时间联络的也是他。

如何说服好几年没拍剧的苗侨伟“出山”？他笑回：“当然是靠我们的诚意，哈哈。跟三哥说了我们的故事、年代背景和角色，《无惧》吸引三哥的主要是故事。”

苗侨伟未演过华人总探长岑乐天这类角色，李灿森相信这对他而言是不一样的尝试。

参演《无惧》的资深演员还包括刘江和袁富华。记者提到李灿森为这部剧打了不少人情牌，他笑说：“有来有往，今天大家帮了我，日后有什么需要帮忙的，我义不容辞！”

除了观众熟悉的苗侨伟、姜皓文和陈家乐等演员，《无惧》也采用一些新面孔，包括马来西亚《声梦传奇2》冠军彭诩越和香港新人黄梓侨。

《无惧》采用一些新面孔，包括马来西亚《声梦传奇2》冠军彭诩越（左）和来自香港的黄梓侨。（天下一电影制作、天下一马来西亚提供）

两名新人的表现给了李灿森很大的惊喜，不过他说，他们能否在演艺圈走下去还是得靠自己，他能做的是在能力所及范围内帮他们一把。